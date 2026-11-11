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外遇對象疑涉中國情報活動 川普證實FBI調查

輝達遭股東集體提告 董事會調查恐持續6週

輝達全球市值跌至第三 AI晶片競爭對手逆勢上漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，外遇對象黃樂（Alice Huang）更被美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動，引發國家安全及企業治理疑慮，拖累輝達股價連續兩個交易日重挫。輝達週二（10日）收盤下跌5.47%，自週末爆發醜聞以來，市值已蒸發超過4000億美元（約新台幣12.8兆元），全球市值排名更跌至蘋果及微軟之後的第三名。隨著美國聯邦調查局（FBI）介入調查、股東提起集體訴訟，黃仁勳能否繼續掌舵輝達，也成為華爾街關注焦點。綜合法新社、CNBC報導，黃仁勳週日（8日）透過電子郵件向員工承認對妻子不忠，並坦言自己未能履行身為輝達執行長應有的責任。消息曝光後，輝達週一股價下跌超過4%，週二賣壓持續擴大，盤中跌幅一度超過6%。輝達週二股價一度跌至167.35美元，跌幅達6.3%，市值也短暫跌破4兆美元關卡，但尾盤跌幅收斂，最終收跌5.47%，市值重新站回4兆美元以上。這起風波的核心，除了黃仁勳婚外情本身，更涉及外遇對象黃樂的身分，以及她是否與中國情報機構存在關聯。據報導，黃樂是輝達客戶Megaspeed的高階主管。《紐約時報》10月29日曾報導，美國官員認為黃樂可能是中國情報資產，涉嫌向北京傳遞資訊，甚至可能協助將輝達先進AI晶片轉移至中國。不過，相關指控目前仍屬調查及報導內容，尚未有公開證據證實黃樂確實從事間諜活動，也未確認黃仁勳是否知情。美國總統川普（Donald Trump）週一在白宮向媒體表示，FBI正在調查相關事件。川普指出，自己近期才開始了解這起事件，並已與黃仁勳交談。他認為黃仁勳完全不知道對方可能具有間諜身分，也相信黃仁勳最終應能安然度過風波。除了政府調查，輝達及黃仁勳也面臨股東法律訴訟。美國羅森律師事務所（Rosen Law Firm）已在加州聖荷西聯邦法院，對輝達及黃仁勳提起股東集體訴訟。訴訟指控，輝達及黃仁勳針對婚外情，以及輝達與Megaspeed之間的業務關係，曾作出虛假或具有誤導性的陳述，導致公司聲譽及業務前景面臨重大風險。不過，這些仍是原告提出的指控，尚未經法院認定。Yorkville Ives & Co資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）週二發布報告指出，根據華爾街及投資人的討論，目前市場評估黃仁勳遭撤換執行長職務的機率約為15%，繼續留任的機率則約為85%。他預估，輝達董事會調查可能持續4至6週，在公司公布進一步消息之前，相關不確定性將持續壓抑股價。黃仁勳是輝達共同創辦人，過去30多年始終是公司的核心人物。隨著輝達憑藉AI晶片成為全球最具價值的企業之一，黃仁勳的領導地位也與公司發展緊密相連。如今，婚外情風波不僅衝擊個人聲譽，也讓外界開始質疑輝達的企業治理、接班規劃，以及與中國企業往來可能涉及的國家安全風險。在輝達股價連續下跌之際，競爭對手卻出現逆勢上漲。超微（AMD）週一股價大漲13%，週二再上漲1.3%；博通（Broadcom）週一漲幅超過10%，週二則再漲近4%。市場表現顯示，輝達近期承受的賣壓，部分與公司自身的治理及調查風險有關，而非所有AI晶片業者都受到相同程度衝擊。隨著FBI調查、董事會內部調查及股東訴訟持續推進，投資人將密切關注黃仁勳是否繼續擔任執行長，以及這場風波是否進一步影響輝達的客戶關係與AI晶片業務。