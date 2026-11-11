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「黃仁勳就是輝達」 公司缺乏明確接班人

董事會成員任職逾20年 獨立監督能力遭質疑

子女、女婿都在輝達任職 家族接班引猜測

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對象黃樂（Alice Huang）更遭美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動，引發國家安全及企業治理疑慮。隨著輝達董事會啟動獨立調查，黃仁勳能否繼續掌舵成為外界關注焦點。美媒分析，這場風波也暴露輝達長期存在的接班問題，包括缺乏明確繼任人選、決策權高度集中，以及董事會與黃仁勳關係過於緊密。一旦黃仁勳被迫離職，這家市值超過4兆美元的AI晶片巨頭恐面臨領導危機。綜合《紐約時報》、《華爾街日報》及美國財經媒體CNBC報導，輝達董事會8日宣布對黃仁勳展開調查，並強調對他仍有信心，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已受到損害。調查期間，黃仁勳將繼續擔任執行長。不過，美國西北大學管理學教授克雷默（Harry Kraemer Jr.）質疑，董事會在調查尚未完成前就先行表態，恐損害調查的公信力。黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，始終擔任執行長，並深度參與公司日常營運。他採取扁平化管理模式，直接管理多達60名主管，從產品策略到重大商業決策均扮演核心角色。伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）形容：「黃仁勳就等於輝達，輝達就等於黃仁勳。」投資研究機構Melius Research也指出，輝達目前沒有明確接班人，市場原先預期黃仁勳至少還會繼續掌舵10年。曾任職輝達、現為安謀（Arm）執行長的哈斯（Rene Haas）透露，黃仁勳過去不喜歡制定接班計畫，認為可能引發高階主管競爭，甚至造成內部分裂。獵才公司Christian & Timbers執行長克里斯汀（Jeff Christian）則指出，輝達多數高階主管專精特定產品或技術領域，缺乏能立即統籌整體業務的第二號人物。除了接班問題，輝達董事會的組成也受到檢視。報導指出，部分董事自1990年代便與黃仁勳共事，長期建立的合作關係，讓企業治理專家擔憂董事會能否有效監督執行長。截至去年春天，輝達10名獨立董事中，有3人任職超過25年，另有2人任期超過10年，過去5年則僅新增2名董事。此外，輝達並未設置正式董事長，黃仁勳與首席獨立董事尼爾（Stephen Neal）共同擬定董事會議程及資訊提供方式。治理顧問賈（Douglas Chia）認為，黃仁勳實際上已扮演董事長角色。儘管黃仁勳持有輝達約3.6%股份，並不具備絕對股權控制力，但他對公司策略、營運及對外關係的影響力，仍遠超過一般企業執行長。《紐約時報》也指出，黃仁勳的兒子、女兒及女婿目前均在輝達擔任職務，分別涉及產品管理、機器人業務、行銷及業務開發，讓部分員工猜測公司是否可能朝家族接班方向發展。不過，黃仁勳上月接受訪問時，被問及女兒是否可能接任執行長，明確表示不希望她接下這份工作。現年63歲的黃仁勳也曾在2023年表示，認為自己還能繼續領導輝達30至40年。目前輝達已聘請外部法律顧問展開獨立調查，黃仁勳不參與法律顧問的遴選，調查期間仍將繼續擔任執行長。