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全家變身特殊地點 同門市每7天可領金色花苗

▲皮克敏和全家、CoCo聯名，活動的金色花苗與明信片領取數量，都沒有上限。（圖／取自Threads）

活動金盆花盆、明信片不限量 但背包仍有限制

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》迎來5週年，官方接連推出全家、CoCo兩大聯名活動，不少玩家忙著跑遍特殊地點獲取金色花苗，但皮友們要特別注意，雖然遊戲有「聯名活動花苗不計入花苗背包上限」的機制，但如果庫存已滿，將不能撿拾路邊花盆，也無法獲得當月活動任務花盆，建議玩家拿到全家、CoCo的金盆後，盡快完成孵化，以免影響11月主要任務進度。皮克敏和全家聯名活動11月10日至12月7日登場，全台全家門市都成為遊戲中的特殊地點，玩家進入遊戲地圖後，滑動符合條件的特殊地點，就能領取「五週年紀念零食飾品皮克敏」金色花苗，每個門市的冷卻時間獨立計算，每7天可領取一次，玩家可以透過不同門市，增加取得不同顏色零食飾品皮克敏的機會。另一邊，皮克敏與CoCo聯名活動則是11月5日起至11月22日舉行，前往遊戲內的CoCo特殊地點互動，同樣能取得限定「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗，活動也設有額外任務，完成指定步數挑戰後即可領取獎勵。無論是全家還是CoCo，活動的金色花苗與明信片領取數量，都沒有上限，但是只要數量超過玩家的花苗及明信片「背包容量」後，就無法再領取活動花苗，也不能撿拾路邊花盆；明信片同樣有容量限制，超過背包上限後，也無法繼續領取活動明信片或撿拾路邊明信片。因此，想趁聯名期間大量收集限定獎勵的玩家，除了注意花苗庫存，也別忘了預留花盆與明信片的空間。