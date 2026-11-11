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黃樂上海社交圈舊照曝光！眾認：黃仁勳品味其實不差

▲黃樂（Alice Huang）年輕時期的照片在社群流傳。（圖／翻攝自@_FORAB／X）

42歲黃樂「彪悍的人生」！24歲就進金融圈、丈夫後入獄

▲黃樂（右三）與康偉（右四）的照片也流出，康偉今年因涉嫌操縱上市股票遭上海公安逮捕。（圖／中汽創智）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日被爆出軌中國女間諜，小三黃樂（Alice Huang）的背景也成為外界關注焦點。近日X帳號流出她約10年前在上海社交圈的照片，有網友認為其實黃樂當年外貌亮眼、造型時髦，不禁感嘆黃仁勳品味其實不差。此外，現年42歲的黃樂在24歲時就踏入金融圈、31歲成為基金副總、35歲進帳10億，40歲與黃仁勳爆緋聞，42歲丈夫又遭逮捕，簡直就是「彪悍的人生」。X帳號「AB Kuai.Dong」日前分享多張黃樂疑似早年在上海活動的照片。畫面中，她穿著紅色上衣，坐在裝潢精緻的餐廳內拿著茶杯對鏡頭微笑，另有與女性友人的合照，整體幹練俐落，可說是相當時髦。爆料帳號指出，黃樂當時在上海從事A股借殼上市相關生意，後來轉往新加坡發展，並與黃仁勳傳出交往。照片曝光後，不少網友評論黃樂當年的外型與穿著，認為黃仁勳的眼光其實並不差。根據《財新網》報導，現年約42歲的黃樂於2008年進入金融業，曾在香港滙豐銀行私人銀行部及中信證券任職，之後於2015年11月加入上海和熙投資，取得公司25%股權並擔任高階主管，成為核心股東之一。報導指出，當時和熙投資創辦人康偉持股48.75%，合夥人朱曉明持股26.25%，黃樂取得的25%股份則由康偉轉讓。金融圈人士透露，康偉與黃樂是夫妻，但兩人交往及婚姻關係的具體細節，外界並不清楚。而康偉今年春節期間因涉嫌操縱上市股票，遭上海公安逮捕並涉及刑事調查，目前後續狀況仍不明朗。此外，黃樂曾擔任湖南衛視、央視記者，之後歷任滙豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁及上海和熙投資執行董事等職務。有網友以黃樂約42歲的年齡推算，若這些經歷真的屬實，她24歲進入金融圈、31歲成為基金副總、35歲出售公司入帳10億，40歲與黃仁勳傳出交往，42歲丈夫又遭逮捕，根本可以封為「彪悍的人生」。