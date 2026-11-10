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富邦千金蔡承融近日被爆料已升格當媽，傳將於明年3月補辦婚宴；微風千金廖思惟在澳洲未婚生子的消息，也在今年3月獲父母證實。早在20年前，本土劇女星丁國琳就曾未婚生女，孩子的生父是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫。當時有人質疑女兒不是謝昂倫親生，丁國琳為此做了親子鑑定，還在鏡頭前公開DNA報告，含淚表示：「我的孩子，她沒有父不詳。」丁國琳在2006年生下女兒後，原本想把是否追問生父身分的決定留給孩子，直到外界開始質疑女兒與謝昂倫的血緣關係，她才決定做親子鑑定。同年12月丁國琳在律師陪同下公開檢驗結果，證實謝昂倫就是孩子的生父。丁國琳當時說，她提出訴訟是為了確認親子關係，沒有要求扶養費或教育費，也相信自己有能力養大女兒。多年後她在《單身行不行》回顧這段往事，透露女兒的父親欄後來並未空白；至於女兒長大後想不想向生父提出扶養費等要求，她表示會把決定留給女兒。公開鑑定報告後，丁國琳以單親媽媽身分撫養女兒，家人也一路搭把手。大姊看她為了工作和養家日夜奔波，特地寫信告訴她，願意幫忙照顧孩子，讓她讀到當場落淚。丁國琳後來談起女兒，也說自己從未後悔生下她，還形容女兒是老天送給她最好的禮物。