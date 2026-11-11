輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前坦承對婚姻不忠，而他的緋聞對象黃樂的身分持續受到外界關注。陸媒最新揭露，黃樂其實已婚，丈夫是上海和熙投資創辦人康偉，夫妻過去的合照也隨之曝光。據悉，康偉因涉嫌操縱上市公司股票，目前已遭上海公安採取刑事強制措施，應該在坐牢中。
黃樂2015年加入公司 與康偉共同掌管和熙投資
黃仁勳日前透過公司發布給員工的公開信，坦承自己對妻子不忠，並向家人及同仁致歉。隨著事件延燒，被指涉入這起風波的黃樂背景也被陸媒起底，中媒《財新網》10日引述多名知情人士指出，黃樂與上海和熙投資管理有限公司創辦人、實際控制人康偉為夫妻關係。
現年約42歲的黃樂，過去曾任湖南衛視、中央電視台記者，之後轉往金融業發展。她於2015年加入和熙投資，當時公司正好調整股權結構，康偉持有48.75%股份，黃樂則取得25%股權，成為公司核心股東與高層。
報導指出，和熙投資原先由康偉及合夥人朱曉明共同經營，兩人後來因利益分配問題決裂。朱曉明離開公司後，和熙投資的經營重心逐漸轉為由康偉與黃樂主導，兩人的夫妻關係也因此受到外界關注。
康偉涉操縱股票 農曆年前遭警方逮捕
現年約51歲的康偉，曾是中國金融圈備受矚目的人物，32歲就出任中海基金總經理，2010年成立和熙投資後轉戰私募市場。不過，他近年多次因資本操作爭議遭主管機關處分。
根據陸媒報導，康偉先前因涉嫌操縱上市公司股票而涉及刑事調查，多名知情人士透露，他已在2026年農曆春節前遭上海公安機關採取刑事強制措施。至於黃樂與康偉目前的婚姻狀況，以及兩人近年的關係走向，外界仍不得而知。
此外，黃樂近年也因新加坡數據中心公司Megaspeed受到矚目。她曾參與該公司的經營，該公司後來取得輝達雲端合作夥伴資格，旗下馬來西亞子公司更採購大量含有輝達晶片的AI設備，相關資金與供應鏈問題也持續受到外界檢視。
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黃仁勳日前透過公司發布給員工的公開信，坦承自己對妻子不忠，並向家人及同仁致歉。隨著事件延燒，被指涉入這起風波的黃樂背景也被陸媒起底，中媒《財新網》10日引述多名知情人士指出，黃樂與上海和熙投資管理有限公司創辦人、實際控制人康偉為夫妻關係。
現年約42歲的黃樂，過去曾任湖南衛視、中央電視台記者，之後轉往金融業發展。她於2015年加入和熙投資，當時公司正好調整股權結構，康偉持有48.75%股份，黃樂則取得25%股權，成為公司核心股東與高層。
報導指出，和熙投資原先由康偉及合夥人朱曉明共同經營，兩人後來因利益分配問題決裂。朱曉明離開公司後，和熙投資的經營重心逐漸轉為由康偉與黃樂主導，兩人的夫妻關係也因此受到外界關注。
現年約51歲的康偉，曾是中國金融圈備受矚目的人物，32歲就出任中海基金總經理，2010年成立和熙投資後轉戰私募市場。不過，他近年多次因資本操作爭議遭主管機關處分。
根據陸媒報導，康偉先前因涉嫌操縱上市公司股票而涉及刑事調查，多名知情人士透露，他已在2026年農曆春節前遭上海公安機關採取刑事強制措施。至於黃樂與康偉目前的婚姻狀況，以及兩人近年的關係走向，外界仍不得而知。
此外，黃樂近年也因新加坡數據中心公司Megaspeed受到矚目。她曾參與該公司的經營，該公司後來取得輝達雲端合作夥伴資格，旗下馬來西亞子公司更採購大量含有輝達晶片的AI設備，相關資金與供應鏈問題也持續受到外界檢視。
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