我是廣告 請繼續往下閱讀

New Balance鞋盒「紅色、灰色」差在哪？內行公布隱藏用途

New Balance鞋盒顏色設計不單純只是顏色不同，其實代表著不同的鞋子款式與功能。

▲New Balance鞋盒顏色多元，在門市一下可見灰色款，一下又有紅色款，讓人不解有何差別。（圖／Google評價）

New Balance灰色鞋盒通常代表「休閒款式鞋子」，例如2002、9060、574、1906等系列；紅色鞋盒則是「運動款式鞋子」，包括1080、880、860系列等慢跑鞋。

▲《NOWNEWS今日新聞》記者在今年9月才購入一雙New Balance 574系列休閒復古鞋，當時拿到的鞋盒顏色確實就是灰色。（圖／記者張嘉哲攝）

鞋店店員也認證！New Balance鞋子編號藏玄機：秘密一次看懂

New Balance真正用來區分鞋款定位與功能的，是鞋名上的數字編號以及內部標籤上的寬度代碼

知名運動鞋大廠New Balance以復古鞋款聞名，旗下鞋子款式與功能眾多，但民眾在購買New Balance球鞋時，可能都曾注意到鞋盒有紅色、灰色兩種款式，難免好奇兩種顏色差別在哪？，讓一票台灣人長知識。近日一間選物店在IG透過短片解釋「New Balance鞋盒顏色有什麼差別？」New Balance鞋盒款式有別，一下有灰色款式，一下又有紅色款式，難免讓人不解不同顏色差在哪？事實上，影片中指出，除了New Balance以外，影片中還點名運動鞋大廠Nike，在鞋盒上也有類似設計。據悉，，讓網友們驚呼「原來有差！」事實上，過去有位美國德州女網友在TikTok分享類似資訊，表示鞋店店員和她解釋，New Balance的鞋盒顏色代表鞋子功能差異，例如灰色鞋盒裝是偏向日常休閒、支撐力較一般的款式；而紅色鞋盒則代表提供更好舒適度、穩定性與足弓支撐的鞋款，影片迅速在網路上爆紅，至今已累積54萬觀看數，7萬人按讚。不過目前官方並未證實「利用鞋盒顏色分類鞋款」，。據了解，New Balance鞋款開頭的英文字母代表鞋子類型，例如M代表男款、W代表女款、O代表戶外鞋、R代表跑步鞋、L則代表休閒鞋等。此外，New Balance通常以3或4位數命名，若從中拆成一半來看，前兩碼代表鞋款的面料、技術等，據傳數字越大越好；後兩碼則代表鞋款特色，如20和30代表時尚舒適型、40代表控制型、50代表跑步型、60則是穩定型等，可見New Balance在鞋款命名上有許多小巧思。