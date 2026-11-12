輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連遭爆涉及2段婚外情，風波持續擴大。《CNN》報導，美國證券交易委員會（SEC）前主席、目前任教於麻省理工學院（MIT）的甘斯納（Gary Gensler）警告，黃仁勳的處境已經「越過臨界點」，繼續留任恐怕變得更加困難。
甘斯納當地時間週三接受《CNN》訪問時表示，輝達原本就因為黃仁勳承認婚外情，正面臨嚴重公關危機，如今第2段關係又被曝光，恐怕讓董事會更難繼續支持他。
甘斯納並警告：「我們已經越過臨界點了」（We’re past the tipping point），認為目前局勢已來到難以繼續維持的關鍵時刻，輝達董事會最終必須考量股東利益與企業聲譽，尤其黃仁勳若在過程中，曾向董事會隱瞞或提供不實資訊，董事會就必須重新評估是否要繼續支持他。
英媒《BBC》科技記者海斯（Kali Hays）也引述一名科技業界人士的評論，直言：「他這次恐怕真的玩完了。」（He's cooked.）
《BBC》分析，第一段涉及中國間諜疑雲的關係，原本被科技圈視為黃仁勳或許還有機會度過危機；但第二段若獲證實，而且對象還是公司內部員工，那麼任何企業的董事會，都很難對此置之不理。
黃仁勳是輝達共同創辦人，也是公司在全球AI晶片市場取得領先地位的重要人物。隨著私人關係爭議與國安疑雲交織，外界關注的焦點已不只是他的個人形象，而是輝達董事會是否會採取進一步行動。不過，截至目前，尚無正式消息證實董事會已決定撤換黃仁勳，第二段關係也仍有待進一步確認。
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甘斯納並警告：「我們已經越過臨界點了」（We’re past the tipping point），認為目前局勢已來到難以繼續維持的關鍵時刻，輝達董事會最終必須考量股東利益與企業聲譽，尤其黃仁勳若在過程中，曾向董事會隱瞞或提供不實資訊，董事會就必須重新評估是否要繼續支持他。
英媒《BBC》科技記者海斯（Kali Hays）也引述一名科技業界人士的評論，直言：「他這次恐怕真的玩完了。」（He's cooked.）
《BBC》分析，第一段涉及中國間諜疑雲的關係，原本被科技圈視為黃仁勳或許還有機會度過危機；但第二段若獲證實，而且對象還是公司內部員工，那麼任何企業的董事會，都很難對此置之不理。
黃仁勳是輝達共同創辦人，也是公司在全球AI晶片市場取得領先地位的重要人物。隨著私人關係爭議與國安疑雲交織，外界關注的焦點已不只是他的個人形象，而是輝達董事會是否會採取進一步行動。不過，截至目前，尚無正式消息證實董事會已決定撤換黃仁勳，第二段關係也仍有待進一步確認。
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