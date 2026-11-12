101董事長、女星賈永婕昨（11）日在社群發文：「什麼年代了，還有人要評論女性有沒有生小孩。可怕的老舊思维！」被認為是在批評歌手羅大佑先前的發言。對此，賈永婕在Threads上承認，自己罵的就是羅大佑沒錯，想不到此舉引來羅大佑粉絲反彈，要求賈永婕道歉。不過賈永婕不以為意，反嗆粉絲：「誰要跟他道歉啦？」引發熱議。
羅大佑發言吸兩派論戰！賈永婕拒絕道歉
羅大佑日前接受唐湘龍專訪，公開表示：「我主要是為了下一代。現在台灣哦，你看蔡英文沒有子女，蕭美琴沒有結婚、沒有子女，陳菊沒有子女、賴清德兒子送到美國去。他（們）不像我們這樣有子女的人，對於下一代我們想的很多，這些人不會想太多。」他的一番發言被認為是在批評未生育的政治人物，引起輿論譁然。
賈永婕隨即也發文，痛批這是「老舊思维」，雖然她一開始沒點名羅大佑，但隨著網友不斷熱議，賈永婕也直球承認：「沒錯！就是（在說）羅大佑。」不過有許多粉絲認為，羅大佑本意並非如此，他只是想表示自己很重視下一代的問題，要賈永婕向羅大佑道歉。對此，賈永婕昨晚繼續在Threads上開嗆：「誰要跟他道歉啦？」並再度發文，談到自己的看法。
賈永婕堅定喊愛台灣 就算沒下一代也愛
賈永婕直言：「我有下一代，但就算我沒有下一代，我也一樣會有一顆愛台灣的心。對台灣的關心，不應該因為一個人有沒有生孩子而有所不同。我們都同樣關心台灣的未來，同樣珍惜、守護這片土地上的民主與自由。」她覺得自己不管有沒有孩子，都會很關心社會議題，因為小孩就是台灣的未來，不是只有父母才會想守護下一代。
賈永婕的觀點狂吸9.7萬人按讚，大家看了也紛紛留言力挺她：「我是絕子絕孫的同志，但我有一顆愛臺灣的心」、「守護別人的孩子，給予友善環境，也是我們單身或是未養育孩子的人一種社會責任，因為他們是這塊土地的未來」、「說得太好了，有沒有小孩，跟愛不愛台灣，關不關心台灣的未來，完全沒關係啊」。
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羅大佑日前接受唐湘龍專訪，公開表示：「我主要是為了下一代。現在台灣哦，你看蔡英文沒有子女，蕭美琴沒有結婚、沒有子女，陳菊沒有子女、賴清德兒子送到美國去。他（們）不像我們這樣有子女的人，對於下一代我們想的很多，這些人不會想太多。」他的一番發言被認為是在批評未生育的政治人物，引起輿論譁然。
賈永婕隨即也發文，痛批這是「老舊思维」，雖然她一開始沒點名羅大佑，但隨著網友不斷熱議，賈永婕也直球承認：「沒錯！就是（在說）羅大佑。」不過有許多粉絲認為，羅大佑本意並非如此，他只是想表示自己很重視下一代的問題，要賈永婕向羅大佑道歉。對此，賈永婕昨晚繼續在Threads上開嗆：「誰要跟他道歉啦？」並再度發文，談到自己的看法。
賈永婕直言：「我有下一代，但就算我沒有下一代，我也一樣會有一顆愛台灣的心。對台灣的關心，不應該因為一個人有沒有生孩子而有所不同。我們都同樣關心台灣的未來，同樣珍惜、守護這片土地上的民主與自由。」她覺得自己不管有沒有孩子，都會很關心社會議題，因為小孩就是台灣的未來，不是只有父母才會想守護下一代。
賈永婕的觀點狂吸9.7萬人按讚，大家看了也紛紛留言力挺她：「我是絕子絕孫的同志，但我有一顆愛臺灣的心」、「守護別人的孩子，給予友善環境，也是我們單身或是未養育孩子的人一種社會責任，因為他們是這塊土地的未來」、「說得太好了，有沒有小孩，跟愛不愛台灣，關不關心台灣的未來，完全沒關係啊」。