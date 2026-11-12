中央氣象署表示，今明兩天（11月12日至11月13日）東北季風減弱，各地天氣回暖，周六（11月14日）受到華南雲雨區移入影響，全台降雨機率提高，整天不定時有陣雨及強陣風。周日、下周一（11月15日至11月16日）東北季風南下，下周二（11月17日）鋒面接近，北部、東半部降雨再增多，下周三（11月18日）更強東北季風報到，北部低溫恐下探16度。
今天天氣：東北季風減弱 早晚仍偏涼
11月12日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，但各地清晨低溫18至22度，西半部局部空曠地區及近山區平地會再更低一些，清晨仍請注意保暖，白天北部及宜花氣溫回升，東半部高溫26至28度，西半部高溫28至30度，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 全台多雲到晴
11月13日明天的天氣，氣象署說明，吹偏東風，迎風面水氣稍增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：周六全台有雨 下周顯著降溫
氣象署提到，周五水氣會比較多一些，東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區持續有零星短暫雨，周六華南雲雨區移入台灣，全台的降雨機率增加，雖然不會有較大較劇烈的雨勢，但各地整天不定時會有陣雨、強陣風出現，周日、下周一則是東北季風增強，降雨範圍落在桃園以北、東半部。
周日、下周一東北季風影響，北台灣、東半部的清晨低溫19至20度，氣溫略降1至2度。下周二台灣北部海面會有新的鋒面接近，北部、東半部降雨增加；鋒面過後，下周三有更強的東北季風接力，北部、東半部轉為濕涼，低溫下探只剩16至19度。
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11月12日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，但各地清晨低溫18至22度，西半部局部空曠地區及近山區平地會再更低一些，清晨仍請注意保暖，白天北部及宜花氣溫回升，東半部高溫26至28度，西半部高溫28至30度，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 全台多雲到晴
11月13日明天的天氣，氣象署說明，吹偏東風，迎風面水氣稍增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提到，周五水氣會比較多一些，東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區持續有零星短暫雨，周六華南雲雨區移入台灣，全台的降雨機率增加，雖然不會有較大較劇烈的雨勢，但各地整天不定時會有陣雨、強陣風出現，周日、下周一則是東北季風增強，降雨範圍落在桃園以北、東半部。
周日、下周一東北季風影響，北台灣、東半部的清晨低溫19至20度，氣溫略降1至2度。下周二台灣北部海面會有新的鋒面接近，北部、東半部降雨增加；鋒面過後，下周三有更強的東北季風接力，北部、東半部轉為濕涼，低溫下探只剩16至19度。