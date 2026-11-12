將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）連同首輪選秀籤打包，向奧蘭多魔術交易先發中鋒溫德爾·卡特（Wendell Carter Jr.）。「他的傳導天賦在魔術沒有被善加利用，但他在打法上，其實跟勇士、柯瑞（Stephen Curry）天生絕配。」

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美媒點名魔術中鋒：體型、傳球與射程完美契合

但卡特具備270磅（約122公斤）身材、優異籃板能力，以及具備傳球連結與組織的能力，我一直認為他在魔術的肘區傳球視野被低估了，這非常適合勇士的進攻體系。

他還具備外線能力，本季三分命中率超過4成，寫下生涯新高。

卡特本季克服傷病 三分命中率創下新高

溫德爾·卡特本季克服傷病，場均貢獻14.8分、9.6籃板，投籃命中率高達63%，三分球命中率47.8%，場均出手2.6次。

勇士首要任務補禁區 卡特就是完美人選

比起其他位置，補強中鋒絕對是第一優先，需要一個能和格林搭檔的中鋒。

你希望他既能拉開空間，又能打禁區，而卡特兩者兼具。

儘管金州勇士目前正處於8連勝之中，但禁區深度仍與真正強權有段落差。Yahoo Sports節目《The Kevin O'Connor Show》知名分析師歐康納（Kevin O'Connor ）就提到，勇士應該認真考慮發動交易，歐康納在節目中指出，勇士應該用波爾辛吉斯加上必要首輪選秀籤，去爭取墨菲（Trey Murphy）或是溫德爾·卡特。尤其是禁區應該優先被補上，「如果魔術繼續下滑，交易卡特會非常有意義。」「魔術身處東區且開季表現不佳，雖然他們之後可能會調整過來，歐康納補充道：「雖然還需觀察能否維持，但整體來說，卡特是一位非常優秀的球員，只是生涯至今在芝加哥、奧蘭多都身處不夠好的環境。若我是勇士高層，他會是我首要補強目標。」他擁有6呎10吋（約208公分）身高，搭配270磅體重，若加入勇士，將立刻成為隊內體型最龐大的球員。雖然中鋒查爾斯·貝西（Charles Bassey）同樣6呎10吋，但體重僅230磅，在對抗上無法與卡特相比。總教練科爾（Steve Kerr）本季僅讓貝西與老將格林（Draymond Green）同場搭檔10分鐘，即便在小樣本中團隊淨效率值高達 +16.7。若有卡特鎮守護框，格林可以在防守端扮演最熟悉的二傳手角色，同時卡特的外線能力，可以拉開空間，讓柯瑞有更寬廣的出手機會。隨著明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）預計在全明星賽前後復出，歐康納認為，勇士目前的首要任務絕對是引進一名優質大個子。「這點是老將霍福德（Al Horford）做不到的，而波爾辛吉斯則是根本無法上場。因此只要魔術繼續下滑，我就會全力爭取卡特。」目前魔術2勝7敗暫居東區第12，主將班切羅（Paolo Banchero）因腳踝傷勢缺陣，隨著勇士積極尋求處理波爾辛吉斯合約的機會，交易卡特或許正是勇士管理層可以考慮的補強路徑。