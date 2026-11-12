輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的桃色風暴，再添最新爆料！《紐約時報》（The New York Times）11日引述多名知情人士報導，黃仁勳除了先前被揭露與中國籍女性黃樂（Alice Huang）有婚外情之外，還曾出軌另1名輝達內部主管。消息曝光後，再度引發外界對黃仁勳個人行為、企業治理及輝達董事會監督機制的關注。

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紐時再揭第2段關係！對象是輝達直屬女主管

《紐約時報》引述5名曾在輝達任職的人士說法，指出這名女性當時直接向黃仁勳報告工作，雙方關係因此涉及公司內部的職場權力結構。

《路透社》隨後跟進報導，踢爆這名女性就是輝達的醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）。

不過，相關報導並未詳細說明雙方關係開始的時間、持續多久，以及是否對公司內部人事或決策造成影響。相關內容目前主要來自媒體引述知情人士，仍有待當事人或公司進一步證實。

不只私人感情問題！執行長與直屬主管關係引發治理疑慮

這次爆料之所以受到關注，關鍵在於第2段關係涉及公司內部的直接上下級關係。

相較於先前黃樂事件所引發的中國情報洩密、晶片出口管制疑慮，這次涉及的則是企業內部管理與職場權力關係，可能進一步引發外界對公司治理、主管行為規範，以及董事會監督責任的質疑。

尤其黃仁勳身為輝達共同創辦人兼執行長，長期掌握公司重要決策，若與直接向他報告工作的主管，存在未公開的私人關係，董事會勢必需要釐清是否涉及利益衝突、職務安排或其他公司治理問題。

不過，目前並沒有公開證據顯示這段關係涉及商業機密外洩，或與中國情報活動有關，2起事件應分開看待。


原文連結：

Jensen Huang Said to Have Had Relationship With Nvidia Executive Who Reports to Him

Nvidia CEO Huang had relationship with executive who reported to him, NYT reports


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蔡姍伶編輯記者

國際政治碩士，從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。