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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，微博、X近日瘋傳一篇號稱由妻子洛莉（Lori Huang）發出的361字聲明，甚至有版本附上英文音檔。這份聲明並非洛莉本人發布。 台灣事實查核中心11日指出，網傳音檔與洛莉過往受訪的聲音高度不相似，高機率由AI合成；查核也未找到洛莉就此事公開發表的聲明。網傳文字以洛莉的口吻寫成，聲稱黃仁勳在消息公開前已向她坦白，也說她不會加入對黃樂的圍攻，最後請外界給家人時間和私人空間。查核中心檢視輝達及黃仁勳夫婦基金會的官網，均未找到這份聲明，也查無外媒報導洛莉曾公開發表這些內容。查核中心也注意到，網傳稿開頭寫「28年來」，卻沒交代從何時算起。黃仁勳曾公開表示，他與洛莉於1985年結婚，至今約41年；輝達則於1993年創立，至今33年，兩個時間點都對不上。至於網傳音檔，查核人員將它與洛莉2024年6月在台受訪的錄音比對，兩者聲音高度不相似；兩款AI音檔檢測工具也都判定該音檔高機率為合成。事件爆發後，黃仁勳在寫給輝達員工的內部信中坦承對妻子不忠，向家人與員工道歉，並表示將配合董事會調查。黃樂是《紐約時報》報導中點名與黃仁勳關係密切的科技業主管；黃仁勳在公開的員工信中並未點名她。28年來，我一直不讓私生活進入公眾視野，今天，我只簡短地打破這次沉默。我的丈夫背叛了我，他在公開前告訴了我，我感謝他，至少給了我這點尊重。但無論道歉多麼公開，都無法讓信任一夜恢復，即便信任還有可能，修復也只能私下慢慢來。有人問我：是否相信那些針對黃女士的指控？我不知道真相，電視上發表評論的人也是。國家安全問題，必須嚴肅對待，該由調查人員處理，而不是專欄作家。黃仁勳必須完整回答每個問題，誠實作答，不找藉口。我不會加入對黃女士的殘酷圍攻，她究竟做過什麼？沒做過什麼？應該由證據認定，而不是新聞標題。給英偉達的每一位同事，你們創造了非凡的成就，一個人的過錯，不會貶低你們的付出，請繼續做下去！我們的婚姻能否繼續，由黃仁勳、孩子們和我來決定，這不該交給民調決定。我只有一個請求，請給我的家人時間和私人空間來悲傷，去思考和做決定。