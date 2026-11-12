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福勝亭：買一送一！豬排定食167元優惠券 雙人餐58折飯菜湯吃到飽

《NOWNEWS今日新聞》記者幫試算，平均一份定食下殺167.5元，相當超值。最高現省240元，使用期限為11月12日至11月22日。

▲年末開吃福勝亭開運豬排定食優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：黑麻油嫩雞、川香麻奶雪花牛新品飯麵開賣

享用二節翅、翅小腿各4隻；PK APP還有449元專屬雙拼優惠，一次享用經典BBQ與青花椒香 麻兩種口味。



官方預告， 11月24日至12月21日， 再加碼推出適合個人獨享與雙人共享的超值套餐：



◾️青花椒翅腿XL 餐 「青花椒香麻烤雞二節翅＋翅小腿各4隻＋小份薯金幣＋ 酥炸嫩雞球＋茉香柚茶」特價239元



◾️青花椒翅腿雙人分享餐 「青花椒香麻烤雞二節翅＋翅小腿各8隻＋茉香柚茶2瓶」特價333元



▲必勝客新品，黑麻油嫩雞野菇燉飯、川香麻奶雪花牛筆管麵。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）



雙11過後小資族繼續吃划算美食！福勝亭20週年再撒回饋，「買一送一」爽吃開運豬排定食送鮮嫩炸雞柳定食、或和風咖哩雞肉定食，今天11月12日開搶報紙獨享券，憑剪報爽吃58折超值雙人餐優惠，相當於每份167.5元，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》整理最新優惠菜單價格一次掌握。福勝亭剛慶祝完20週年又放送優惠，福勝亭今天11月12日再度與報紙合作，刊出「買套餐送主餐」的讀者獨享券，只要購買今天出版的報紙，憑剪報就能享用指定雙人餐組合特惠價335元。◾️買（原價575元）◾️買（原價575元）◾️買（原價575元）推薦福勝亭內用定食，不只均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），還可以搭配海苔香鬆白飯、高麗菜絲、味噌湯都無限續加吃到飽。提醒大家，限指定商品不可更換品項；限內用、外帶，外送平台不適用；優惠不併用。必勝客不只有披薩，必勝食堂冬季新菜推出「義式台魂」飯麵新品，台式麻油雞風味融入義式燉飯的、川味麻香搭配香滑奶醬的；單點只要189元，加價25元升級套餐「主食＋副食＋飲料」，即日起至售完為止。必勝客全新「青花椒香麻烤雞」也開吃，單點249元即可