全家本週咖啡優惠出爐！自本週五（13日）開始，門市經典美式、經典拿鐵任2杯95元，相當於第二杯拿鐵只要25元，還有單品美式、拿鐵兩杯95元，相當於第二杯5元優惠；7-11則是自週五起，有指定咖啡10元多一杯，還有香鑽水果茶買2送2，「LINE禮物」則有精品美式、精品拿鐵買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日至11月17日
◾特大經典美式任2杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任2杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，58折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
📍APP優惠趣｜11月9日至11月13日
◾倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾船井食事對策EX GOLD買1送1，5折（原價79元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月13日至11月15日
◾精品香椰厚拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾醇濃伯爵紅茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價55元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜11月13日至11月17日
◾特大經典美式任2杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任2杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，58折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
◾倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾船井食事對策EX GOLD買1送1，5折（原價79元、特價40元）
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◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月13日至11月15日
◾精品香椰厚拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾醇濃伯爵紅茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價55元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵／榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
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◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
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◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）