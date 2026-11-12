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▲中華民國國父孫中山先生肖像。（圖／NOWNEWS資料照）

今（12）日是國父誕辰紀念日，主要是為了紀念中華民國國父孫中山於清同治5年（1866年）11月12日這天誕生。過去，國父誕辰紀念日都是國定假日，不過在2000年國父誕辰紀念日就取消放假，但至今，仍是政府的法定紀念日。▪️民國43年（1954年）1月27日，遷台後的中華民國政府於自由地區發布《紀念日及節日實施辦法》，正式將每年11月12日訂為「國父誕辰紀念日」，以崇仰其締造民國與推翻封建帝制的功績。該日同時也被定為「中華文化復興節」。▪️早期曾是國定假日，可放假一天，但是在2000年之後取消放假。過去台灣國定假日有7天，包括元旦隔日（1月2日）、青年節（3月29日）、教師節（9月28日）、光復節（10月25日）、蔣公誕辰紀念日（10月31日）、國父誕辰紀念日（11月12日）以及行憲紀念日（12月25日）。但是真正確定取消這7天假期的是2016年12月《勞基法》修法，將原本的紀念假日刪除，並確立周休二日制度「一例一休」。自2017年起，國父誕辰紀念日便僅保留紀念性質，不再放假。不過，去（2025）年開始調整，教師節、光復節及行憲紀念日恢復為國定假日，但國父誕辰紀念日仍未恢復放假。同時，新增小年夜假期，以及5月1日勞動節擴大為全國可放假。也就是說，繼10月25日光復節連假之後，今年最後一個連假僅剩行憲紀念日連假，即12月25日~12月27日連休三天。