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輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳卸任執行長，財務代價也跟著曝光，《彭博社》12日報導指出，黃仁勳離開輝達後，將失去價值約1.08億美元（折合新台幣約35億元）的未歸屬股票（unvested equity）獎勵。不過這還不是全部，《紐約郵報》（New York Post）進一步分析，黃仁勳未來的財富，仍可能受到輝達股價、家庭信託資產及婚姻財產分配等因素影響。《彭博社》指出，黃仁勳持有約34.6萬單位尚未歸屬的限制型股票（RSU），依照輝達股票獎酬政策，高階主管一旦終止持續任職，尚未完成歸屬的股票獎勵就會失效，因此這筆價值約1.08億美元的股票將無法取得。根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳當時身價約1445億美元，這筆損失約占其總財富不到0.1%，其實並不算多。此外，黃仁勳失去的是尚未歸屬的股票獎勵，並非過去已經取得的輝達股份。《紐約郵報》指出，黃仁勳的大部分財富，仍來自持有的輝達股票，離開執行長職位，並不代表公司可以直接收回他已經持有的股份。報導並引述危機公關專家里卡茲（Patrick Riccards）的看法，認為輝達不太可能直接沒收這些股票：「我認為輝達只是需要『結束』這件事，他們又不傻。他們明白，他們之所以如此富有都是因為他，他們不想和他為敵。」不過，黃仁勳的財富也確實受到輝達股價下跌衝擊。《紐約郵報》報導，受到相關醜聞影響，輝達股價一週內下跌近13%，使黃仁勳身家縮水約110億美元，雖然仍是全球最富有的企業家之一，但排名已不如以往。更值得注意的是家庭信託資產。《紐約郵報》提到，黃仁勳及妻子洛麗（Lori ）透過家族信託及有限責任公司（LLC）持有大量輝達股份。報導引述法律專家分析，若未來涉及離婚、婚姻財產分配，妻子可能主張取得部分相關資產，潛在金額甚至可能高達數百億美元。不過，這仍屬法律情境分析，並不代表雙方已經提出離婚或財產分配要求。此外，黃仁勳卸任後，每年約750萬美元的現金薪酬也將隨之中止。報導還指出，他已同意在感恩節國會休會前，接受美國眾議院3個委員會的問詢。接下來真正值得關注的，除了調查進度與相關法律風險，還包括輝達股價走勢，以及黃仁勳龐大的家族信託資產，未來是否出現變化。原文連結：