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美國對於輝達（NVIDIA）與中國相關商業往來的調查持續擴大！美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）最新表示，目前尚未確認中國商界人士黃樂（Alice Huang）就是中國間諜。另一方面，《路透社》披露，白宮高層正在討論商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的去留，這場原本圍繞輝達前執行長黃仁勳的風波，如今已進一步延燒至美國政府內部。根據《路透社》報導，美國司法部長布蘭奇指出，目前尚未針對黃樂「是否為中國間諜」做出結論，但聯邦調查局（FBI）確實正在調查相關報導及指控。黃樂因為與黃仁勳的私人關係，以及在中國科技產業的商業投資網路而受到關注。部分美國情報人士懷疑，她可能與中國情報系統有關，尤其她過去參與的企業，據稱與輝達晶片交易、華為雲端運算業務都存在商業關聯。另一項更具政治衝擊性的發展，是商務部長盧特尼克的去留問題。《路透社》引述2名知情人士報導，白宮高層正在討論是否撤換盧特尼克，原因包括外界對於美國對中出口管制政策，以及商務部監督輝達AI晶片出口的質疑。美國商務部是半導體出口管制的重要主管機關，負責監督先進晶片、相關技術是否符合出口規定。部分國會議員質疑，政府對中國企業的制裁及出口限制措施「不夠積極」，要求釐清輝達晶片銷往中國相關企業的監管情況。不過，白宮官員仍公開表達對盧特尼克的支持，聲稱川普對他有信心，目前並未宣布撤換決定。原文連結：