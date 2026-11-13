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微軟Microsoft 365全球大當機！Outlook、Teams也受影響

▲美國地區就有超過9萬7000份Outlook故障回報，Microsoft 365回報也高達3萬8000份。（圖／翻攝Downdetector.com）

OpenAI、Anthropic也受衝擊！微軟緊急聲明

微軟當機修好了嗎？Outlook還在壞、Teams可以登入了

▲Outlook大當機，就連台灣地區用戶也受影響，不少人一早打開不是無法連線，就是跳出「正在設法連線中」警示，讓一票上班族無奈喊「可以下班了」。（圖／翻攝Outlook頁面）

微軟雲端訂閱服務Microsoft 365於今（13）日驚傳全球大當機，就連Outlook、Teams等服務也傳出異常，亦影響OpenAI、Anthropic等AI服務連線。根據Downdetector.com彙整資料，美國地區Outlook故障回報一度突破9.7萬份，Microsoft 365也有3.8萬份回報，日本用戶同樣受到波及，微軟強調正採取一切可能措施降低影響。根據《路透社》、《Finimize》報導，服務中斷追蹤網站Downdetector.com彙整多項地區回報，截至美東時間下午2時7分，單在美國地區就有超過9萬7000份Outlook故障回報，Microsoft 365回報也高達3萬8000份，Microsoft Teams則有4500份。另根據《日本經濟新聞》報導，日本時間13日凌晨3時，日本用戶回報量也緊急增加，光是Outlook回報數就已超過300份。針對當機異常狀況發生，微軟緊急聲明「正積極採取一切可能措施，以降低影響。」稍早提到已修復北美用戶Teams服務中斷問題，並解釋任何地區的用戶都可能面臨微軟365連線中斷狀況，為了盡快恢復系統穩定，團隊目前緊急處理中。此外，就連OpenAI、Anthropic都受到影響。目前OpenAI正在調查微軟連接問題，並判斷可能導致連線無法正常運作，Anthropic則已發現上游供應商出現問題，影響365連接器運作。《NOWNEWS今日新聞》記者在上午9時34分打開Outlook、Teams電腦版，Teams已經可以正常提供傳訊服務，僅有登入時等待時間較久；Outlook則依舊顯示「無法連線」，甚至一度連打開頁面都沒有辦法顯示。Outlook當機問題目前也延燒至台灣，今日一早不少上班族打開Outlook仍無法使用，甚至有人貼出Outlook畫面，只見螢幕中顯示「正在設法連線」，仍無法正常開啟，讓一票人幽默笑說「台灣也開不了，可以下班了吧」。