我是廣告 請繼續往下閱讀

Outlook大當機台灣也出事！上班族進公司傻眼「還在連線」：可以下班了

有人貼出Outlook畫面，只見螢幕中顯示「正在設法連線」，仍無法正常開啟，讓一票人幽默笑說「台灣也開不了，可以下班了吧」、「好期待等等進公司！工作都靠outlook的人」、「太好了，可以悠閒吃早餐」。《NOWNEWS》記者稍早打開Outlook，則跳出「無法連線到此頁面」警示

▲今日一早有上班族貼出Outlook畫面，只見螢幕中顯示「正在設法連線」，仍無法正常開啟。（圖／翻攝Threads）

Teams、Microsoft 365也有事！微軟聲明緊急修復中

▲不只台灣地區受影響，就連美國地區也有超過9萬7000份Outlook故障回報。（圖／翻攝Downdetector.com）

微軟今（13）日驚傳全球大當機，旗下多項服務都傳出異常，包括Outlook、Teams與Microsoft 365等，受波及的地區不只美國、日本地區，就連台灣用戶也傳出災情。稍早有上班族表示，Outlook至今還未修好，點開Outlook還出現「正在設法連線中」警示，讓他笑說「可以下班了吧」。微軟雲端訂閱服務Microsoft 365當機，用來處理電子郵件的Outlook也爆發災情，根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com彙整，單在美國地區就有超過9萬7000份回報、日本地區也有破300份回報。但今日有網友在Threads發文，無奈表示「全球Outlook掛了，進公司，卻什麼都做不了.......」。貼文曝光瞬間引發迴響，甚至，不過根據台灣網友提到，並非所有人都遇上Outlook連線異常問題。針對當機異常狀況發生，微軟緊急聲明「正積極採取一切可能措施，以降低影響。」稍早提到已修復北美用戶Teams服務中斷問題，並解釋任何地區的用戶都可能面臨微軟365連線中斷狀況，為了盡快恢復系統穩定，團隊目前緊急處理中。