輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長前的最後時刻曝光！《彭博社》13日披露，黃仁勳在請辭前已顯得心力交瘁，過去強勢、凡事親力親為的態度也逐漸消失，甚至頻頻說出「隨便」、「我不在乎」等話語，與外界熟悉的強勢領導者形象，形成鮮明對比。
最掛念妻子！也不希望其他女性人生被毀
《彭博社》引述知情人士指出，黃仁勳經歷數週的風波，期間不斷否認相關指控，並試圖保住執行長職位，但到了最後階段，他似乎已經失去原本的強硬態度。
據近日與他交談過的人士透露，黃仁勳已表現出懺悔之意，甚至以相當粗俗的「I'm a piece of sh--」（我是個混蛋、人渣）形容自己，聲稱此刻已不在乎自己的命運，而是擔心妻子，以及多名因為這場風波，而被外界聯想到與他有私情的女性。
知情人士轉述，黃仁勳不希望自己的行為，進一步「毀掉」這些女性的人生。
婚外情風波連環爆！董事會最終要求卸任
報導也提到，黃仁勳是在11月6日被輝達法務長泰德（Tim Teter）殺到家裡、當面質問後，才坦承與黃樂（Alice Huang）的關係，隨後於8日寄信給全體員工，承認婚外情並致歉，承諾配合董事會調查。
然而，11日《紐約時報》再度披露，他疑似與輝達醫療業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有另一段婚外情，董事會隨即召開會議，並在深夜決定要求他卸任。
這場風波最終讓掌舵輝達33年的創辦人黯然離場。曾經以強勢作風聞名、被視為AI產業最具影響力人物之一的黃仁勳，如今面臨的，不只是失去執行長職位，還有接踵而來的國會質詢，以及個人聲譽危機。
原文連結：‘I’m a Piece of Sh--’: Jensen Huang’s Last Hours as Nvidia CEO
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《彭博社》引述知情人士指出，黃仁勳經歷數週的風波，期間不斷否認相關指控，並試圖保住執行長職位，但到了最後階段，他似乎已經失去原本的強硬態度。
據近日與他交談過的人士透露，黃仁勳已表現出懺悔之意，甚至以相當粗俗的「I'm a piece of sh--」（我是個混蛋、人渣）形容自己，聲稱此刻已不在乎自己的命運，而是擔心妻子，以及多名因為這場風波，而被外界聯想到與他有私情的女性。
知情人士轉述，黃仁勳不希望自己的行為，進一步「毀掉」這些女性的人生。
婚外情風波連環爆！董事會最終要求卸任
報導也提到，黃仁勳是在11月6日被輝達法務長泰德（Tim Teter）殺到家裡、當面質問後，才坦承與黃樂（Alice Huang）的關係，隨後於8日寄信給全體員工，承認婚外情並致歉，承諾配合董事會調查。
然而，11日《紐約時報》再度披露，他疑似與輝達醫療業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有另一段婚外情，董事會隨即召開會議，並在深夜決定要求他卸任。
這場風波最終讓掌舵輝達33年的創辦人黯然離場。曾經以強勢作風聞名、被視為AI產業最具影響力人物之一的黃仁勳，如今面臨的，不只是失去執行長職位，還有接踵而來的國會質詢，以及個人聲譽危機。
原文連結：‘I’m a Piece of Sh--’: Jensen Huang’s Last Hours as Nvidia CEO
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