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今天天氣：西半部高溫32度、東半部局部降雨

▲11月13日全台大多為多雲到晴，西半部高溫上看32度，其中屏東縣最熱，預估高溫達32度，北部高溫約28至30度，東半部則有零星降雨機率。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

今天空氣品質：西半部污染物易累積、午後臭氧濃度上升

明天天氣：週六華南雲雨區東移、午後降雨擴大

▲下週將有兩波東北季風接力，15日起北台灣稍轉涼，18日第二波東北季風增強，北部、東北部氣溫明顯下降，低溫下探18度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一週天氣：下週兩波東北季風接力、週三低溫18度

中央氣象署指出今（13）日全台大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，西半部高溫可達29至32度，不過好天氣只剩一天，明（14）日週六華南雲雨區東移，午後西半部及東北部降雨機率提高，外出記得攜帶雨具。緊接著下週將有兩波東北季風接力，15日、16日北台灣先轉涼，18日週三鋒面通過、東北季風再增強，中部以北低溫下探18度，北部、宜蘭白天高溫也將降至23至24度，早晚溫差明顯。今日吹偏東風，迎風面水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區也有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，白天陽光露臉，整體天氣相對穩定。氣溫方面，西半部高溫29至32度，東半部27至28度，澎湖、金門約27度，馬祖23度；夜間至清晨，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫19至21度，南部及台東22度，澎湖23度，提醒民眾留意日夜溫差。根據環境部空氣品質預報，今（13）日環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也可能上升。◾良好：宜蘭、花東、馬祖◾普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖明（14）日週六天氣明顯轉變，氣象署指出，華南雲雨區逐漸東移，各地雲量增多，降雨機率提高。上午東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區以多雲為主；下午起西半部及東北部轉為局部短暫陣雨，部分地區還有局部強陣風發生機率。氣溫方面，北部及東半部高溫約25至28度，中南部28至30度，澎湖、金門24至26度，馬祖22至23度。中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫約19至22度，南部、台東及澎湖22至24度。氣象署預估，下週有兩波東北季風接力影響，第一波落在15日、16日，第二波則從18日開始，屆時北部、東北部及東部氣溫將明顯下降。◾11月15日（日）至16日（一）：第一波東北季風稍增強，北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。◾11月17日（二）：東北季風稍減弱，但鋒面逐漸接近，北部、東北部及東部氣溫短暫回升。北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部大多維持多雲到晴，高溫回升至29至31度。◾11月18日（三）：鋒面通過、第二波東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。北部、宜蘭白天高溫降至23至24度，花東26至28度，中南部仍有29至30度；夜間至清晨，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫18至20度，南部、台東及澎湖20至22度。◾11月19日（四）至20日（五）：東北季風持續影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚也有涼意。桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區大多多雲到晴。◾11月21日（六）：東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫逐漸回升，但各地早晚仍稍涼。全台大多多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。