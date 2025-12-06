我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍下午風塵僕僕抵達高雄，晚間選擇在地小吃祭五臟廟。（圖／記者陳雅蘭攝影）

▲朴寶劍親切地和認出他的男粉絲合影。（圖／網友尼的洱多授權提供）

韓國AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）12月6日在高雄世運主場館登場，12月7日接續舉辦「ACON音樂節」，典禮嘉賓朴寶劍昨（5）日下午與代表作《苦盡柑來遇見你》劇組飛抵小港機場，有粉絲晚間出門買晚餐，巧遇朴寶劍在一旁大啖肉燥飯，男神也答應和該名粉絲合照，讓粉絲大呼：「運氣真的花光光了！」一名男粉絲在社交平台興奮發文：「買個飯遇到朴寶劍，謝謝大家，不敢置信，太扯了！」透露無意間看見朴寶劍一行人在知名老店、曾經連續兩年獲得米其林必比登推薦的「柏弘肉燥飯」用餐，起初原PO不敢去跟偶像攀談，怕打擾對方，內心糾結許久，等到朴寶劍起身離開之際，才上前詢問是否方便合照，沒想到，男神親切應允，讓他欣喜若狂。男粉絲事後情緒久久不能平復，直呼自己太幸運，照片中，朴寶劍已經換下V領線衫的機場穿搭，沒有妝髮，身穿知名outdoor品牌的黑色運動服，對鏡頭露出迷人微笑，還開心比出剪刀手，心情看起來非常好，沒有一點不耐。貼文曝光後，許多網友湧入朝聖，「怎麼可以拍出跟麻吉去吃宵夜的既視感」、「寶劍真的沒又架子，有夠接地氣的」、「無敵羨慕，你上輩子拯救過地球」、「我就問高雄人誰還沒遇到韓星」、「真是過分的高雄，吃完飯都能遇到韓星」、「看看明早有誰會巧遇寶劍晨跑或騎腳踏車！」創立於1969年週一至週日17:00～凌晨1:00 （最後點餐時間00:20）高雄市苓雅區青年一路183-1號（07）33225162020年榮獲高雄冠軍肉燥飯2022、2023年榮獲米其林必比登2024年榮獲500碗台灣小吃2024、2025年米其林指南推薦餐廳