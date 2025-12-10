氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今、明（10、11日）兩天將維持好天氣，周六（13日）起冷空氣南下影響至16日，強度為入冬以來首波「大陸冷氣團」標準，氣溫將不斷往下降，本島平地最低溫將挑戰10度以下，民眾屆時應將保暖衣物準備好。
今日各地氣溫回升！新竹縣、桃園市急發濃霧特報
中央氣象署表示，今日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；臺灣各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，下午起北部地區亦有零星短暫雨。
氣象署今日發布濃霧特報與陸上強風特報，表示今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象。東北風增強，10日晨至11日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
把握今明好天氣！週四晚北部、東部將變天下雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲已退至海上，降水回波亦退至北部及東半部海上，各地無降雨；新竹有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（10、11日）兩天、天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。
吳德榮說明，根據最新模式模擬顯示，週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。
首波大陸冷氣團周六起南下！本島平地最低溫挑戰10度以下
吳德榮進一步指出，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗。週日、下週一（14、15日）白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。
吳德榮最後表示，下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。
資料來源：中央氣象署、洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表示，今日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；臺灣各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，下午起北部地區亦有零星短暫雨。
氣象署今日發布濃霧特報與陸上強風特報，表示今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象。東北風增強，10日晨至11日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲已退至海上，降水回波亦退至北部及東半部海上，各地無降雨；新竹有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（10、11日）兩天、天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。
吳德榮說明，根據最新模式模擬顯示，週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。
吳德榮進一步指出，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗。週日、下週一（14、15日）白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。
吳德榮最後表示，下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。