台北市議員苗博雅日前開直播提到，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班、上課，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活。此番言論隨即引起熱議，引退休少將栗正傑昨（9）日猛批，現在共軍作戰半徑，根本不用先取金、馬，台灣只有10天能源儲備，沒有電連馬桶都沖不了，怎麼過正常生活？栗正傑昨上《頭條開講》指出，苗博雅身邊的助理都可能會被拉去打仗，有可能過正常生活嗎？烏克蘭的國土縱深很大，台灣國土有縱深嗎？以桃園來講，軍隊一上岸，不到5公里就是桃園機場、大園，幾乎都是市區。栗正傑直言，今年漢光演習，城鎮戰在哪打？在台北市區打的。老百姓能過正常生活嗎？不講別的，你連上廁所沖馬桶的水都沒有！台灣只有10天的能源，沒有電，我們居住的環境動輒高樓大廈，水都儲存在下面，馬達必須要用電，才能把水抽到水塔上，按馬桶才有水可以沖。不要說喝的水了，連沖馬桶都沖不了，怎麼過正常生活？栗正傑認為，苗博雅說金馬地區打仗，台灣沒事，真的笑死人了！現在什麼年代？金門、馬祖不會打的，反而會越過來直接打台灣，所有的武器動輒射程2、300公里以上，以前是因為他必須要奪取金門、馬祖，登陸船要從廈門港或福州港發航，所以才用金門、馬祖，讓大軍沒辦法在那邊集結，所以有可能先打金門、馬祖。栗正傑也提到，現在金門、馬祖跟中國好得很，有小三通，還喝對岸的水，為什麼要打？現在解放軍飛彈、戰機的作戰半徑都可以遠達台灣，甚至可以到達花蓮以外的外海，上次11個退役上將搞兵推，打哪裡？先東沙、再澎湖，最後就台灣，最後在台中地區登陸。