2026地方大選提名展開，民進黨在台北市、台南市、高雄市的人選備受關注。對此，易經預言家、命理師高輔進昨（9）日斷言，花蓮近日地震導致卦象有變，而根據卦象研判，被提名的人的條件包含戊年生，及肖龍、蛇、狗的人機會相當高，綠營在這3都，恐分別會是立委沈伯洋、許智傑和林俊憲出線。高輔進昨發文指出，花蓮近海8日晚間發生芮氏5.7級地震，其產生的卦象，有顯示出上位、掌權卦象的符號出現，研判被提名人的條件包含戊年生及肖龍、蛇、狗的人，機會相當高。台北市部分，符合條件的有沈伯洋、徐國勇、陳時中。高輔進表示，其中，徐國勇因是秘書長，如果參選恐有球員兼裁判之嫌，而陳時中恐久未露臉，機會應該也不大，反而是沈伯洋機會較高，主要原因就是被中國「立案調查」，綠營可以包裝成悲劇英雄，下駟對上駟的劇情訴求，不失為一步亮棋。至於台南市，高輔進認為，陳亭妃實在太強了，不過，若依卦象解讀，林俊憲出線的機率，很可能高過陳亭妃。卦象甚至還顯示出尚未出現的貴人象，在緊要關頭恐會出來支持林俊憲，而讓聲量或數字跳動，有扭轉乾坤的可能。至於高雄市，高輔進提到，這是比較玩味的選區，目前，最不可能出線的許智傑，在上次甲仙地震，加上這次地震後產生的卦象，變成可能出線的機率再往上提升，機率大增。多個事件後，可能是最大公約數；另外，研判卦象也出現了貴人象，在緊要關頭恐會出來支持許智傑，而讓聲量或數字變化，開始扭轉乾坤，有利許智傑的可能。高輔進補充說，而原本聲量最高的賴瑞隆，發生霸凌事件後，這次地震，極大的可能產生了變卦，顯示有被刻意操作的現象，致包袱感加重，機率很可能受影響。另外，邱議瑩在卦象裡，是屬於本位星，簡單說，高機率恐怕容易幫人抬轎，自己坐轎的話，除非端出重大利多或政策，這才有機會。