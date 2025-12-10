我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小薰（右）和鄭人碩（左）穩交6年，也一起在同間診所看牙齒。（圖／資料照）

女星小薰為了追求上鏡好看，傳出在2年前就已諮詢牙醫做隱適美矯正牙齒，結果她中途變更療程，改做牙齒貼片。雖然貼片的錢已結清，但隱適美的14萬元卻遲遲沒有付款，連帶讓在同一間診所看牙齒的鄭人碩也經常被員工催促，希望他能提醒小薰還錢；但這筆帳目診所追討2年仍沒下文。針對爆料，小薰經紀人則否認此事。據《鏡週刊》報導，小薰2年前找到一家有許多藝人光顧過、在台北頗為知名的牙醫診所想矯正牙齒，諮詢過後選擇了要價28萬元的隱適美（隱形牙套）療程，但療程進行到一半時，小薰改變心意轉做牙齒貼片，因此收費也出現變動。據悉，小薰有將貼片款項結清，但當初隱適美的28萬元卻沒支付；診所考量小薰藝人的身分，已經幫她打了5折，等於只要付14萬元，但這筆帳卻依舊遲遲沒收到，成了診所的呆帳，讓員工催債催到心累。就連小薰男友鄭人碩去同個診所看牙齒，也會被提醒小薰還有欠款未結清，鄭人碩當下答應回家就轉帳，結果仍沒付錢。爆料人透露，其實小薰每次面對被催錢，態度都蠻好的，一直承諾下次會付款，但每次都沒做到；診所員工又被院長指示要提醒小薰付錢，夾在中間相當心酸，直言藝人收入明明不錯，為什麼要為了這點小錢為難他們。對此，小薰經紀人則回應，她沒有做隱適美，更否認有欠款，強調沒有這件事。而小薰與鄭人碩是穩定交往6年的情侶，過去兩人曾被拍到在廣州狂掃9個A貨包包花了2萬多人民幣（約新台幣9萬元），當時也是由鄭人碩支付現金，引發討論。事後小薰則解釋只是幫朋友代購而已，否認使用假包，更幽默回應：「寵我買假包我會生氣吧」，輕鬆化解危機。