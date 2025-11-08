我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小薰（右）和鄭人碩（左）因拍攝電影《寒單》擦出愛火。（圖／資料照）

▲小薰曾大方回應酸民的辱罵，展現高EQ正能量。（圖／小薰IG@estherxun）

▲小薰（右）、鄭人碩（左）交往6年了，中間曾被傳過分手，但雙方都否認。（圖／鄭人碩、小薰臉書）

粿粿與王子的婚外情近日引發關注，其實女星小薰（黃瀞怡）和鄭人碩的戀情也一度被視為不倫戀；因鄭人碩當初離婚前妻沒多久後就跟小薰交往，遭質疑無縫接軌，讓小薰背負小三罵名，還被網友辱罵「狗男女」，但小薰當時高EQ回應：「還是要謝謝你們看我們的新聞。」沒與網友惡言相向，讓觀眾對她好感度慢慢回升，如今小薰與鄭人碩已相愛6年了。鄭人碩與小薰2018年因合作電影《寒單》相識，傳出曖昧緋聞，結果年底鄭人碩就被爆和結婚2年的妻子離婚了，小薰被視為介入兩人婚姻的第三者，飽受罵聲。但其實鄭人碩離婚時間點是2018年9月，他隔年2月在小薰生日時才對她告白，小薰思考了1個月才答應，算不上重疊。不過鄭人碩前妻曾意有所指的IG上辱罵小薰：「在那阿門耶穌的裝作自己多純潔，最毒婦人心是妳」，讓小薰難甩第三者標籤，認愛鄭人碩後形象一度跌至谷底；2021年時，還有網友在她跟鄭人碩的新聞下留言「狗男女、無恥」等難聽字眼。小薰當時一一截圖，直接在自己的限時動態上直球回應酸民，「負能量多多內」、「還是要謝謝你們看我們的新聞，可能我們讓有些人反感，但還是要祝大家新年快樂」。小薰沒有因為外界的罵聲就和鄭人碩分手，始終認為「清者自清」，兩人如今也已交往6年了。而小薰去年靠著大愛電視劇《打怪任務》，拿下第29屆亞洲電視大獎最佳女配角，持續在戲劇圈打磨演技，讓她的口碑慢慢回升。鄭人碩則因為黑幫系列電影《角頭》，知名度攀升，2021年憑藉《角頭—浪流連》也提名金馬獎影帝。兩人目前全力衝刺事業，還不打算結婚，小薰今年受訪時也笑說他們的相處模式已經變成「老夫老妻」了，有沒有結婚其實無所謂。