我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（中）和麻衣（左）、李冰冰（右）都傳過緋聞，他與李冰冰更被拍到在飯店走廊熱吻。（圖／NOWNEWS資料照）

▲林熙蕾（左）、朱孝天（右）曾有一段近5年的戀情。（圖／NOWNEWS資料照）

偶像男團F4合體獨缺朱孝天，外傳是因為他之前太過大嘴巴，在直播上洩漏合體計畫，遭到主辦單位除名。而隨著爭議逐漸延燒，朱孝天過往情史也被挖出，被起底與許多女明星都傳過緋聞，不僅同居麻衣，還和李冰冰被拍到在飯店走廊親吻，直奔同一個房間；更與林熙蕾交往過5年差點結婚。回顧朱孝天過往情史，2001年他因為拍攝《貧窮貴公子》與楊謹華傳過緋聞，2004年又被媒體拍到和日本籍的女星麻衣在台北同居。當時朱孝天解釋，麻衣與他妹妹是好友，兩家人又是鄰居，麻衣才會經常出入家中找朱孝天的妹妹。不過這個說法並沒有太多人相信，外界多半認為兩人當時真的有在一起。被拍到同居麻衣沒多久後，朱孝天隔年就與李冰冰遭狗仔直擊於北京的飯店開房，當時兩人正在拍攝電視劇《天空之城》，李冰冰大朱孝天6歲，走的還是保守玉女形象，怎料在飯店的走廊，朱孝天直接摟過李冰冰的脖子激吻，李冰冰也沒有反抗；這組震撼照曝光後，據傳讓麻衣傷透了心，因此搬離愛巢和朱孝天分手。而朱孝天、李冰冰當時針對這起炸裂緋聞都不承認，李冰冰公司僅回應兩人是好友罷了，究竟有沒有交往、交往多久，外界不得而知。但據香港狗仔報導，李冰冰當時經常被飯店員工看到脂粉未施走出朱孝天房間，兩人一起過夜恐怕不是第一次，這起緋聞在當時也重創了李冰冰形象。朱孝天在開房事件後也沒收斂，持續對美女發電。2006年他拍電影《東京審判》時，就積極追求女主角林熙蕾，兩人因此交往近5年時間，林熙蕾還「夫唱婦隨」搬來台灣定居，簽約蕭敬騰妻子Summer的經紀公司喜鵲，打算在台灣發展。當時一度傳出兩人婚訊，可惜最終仍因個性不合的關係分手，想婚的林熙蕾更直接在隔年嫁給交往不到6個月的富商楊晨。分手林熙蕾後，朱孝天還和名模吳亞馨傳緋聞，當時兩人打死不認，2012年分手後吳亞馨才鬆口坦承他們短暫交往過，不過她不想再提到朱孝天的名字。朱孝天最終則於2016年娶回交往1年的中國女星韓雯雯，兩人至今膝下無子，是因為朱孝天罹患「纖維肌痛症」，怕遺傳給小孩才不敢生。朱孝天也因長期服用相關止痛藥物，導致身材發福，如今狀態頹廢已和當年俊俏模樣無法比了。