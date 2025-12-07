我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左）確定被F4除名，讓妻子韓雯雯（右）不滿發聲，開直播為老公說話，不料卻遭粉絲挖出過往截圖打臉。（圖／微博@韓雯雯）

▲KISS OF LIFE成員四缺一，Natty從頭到尾都沒出現，ACON 2025全台觀眾都在找她。（圖／讀者提供）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（7）日熱門娛樂新聞：偶像男團F4合體獨缺朱孝天，外傳是因為他之前太過大嘴巴，遭到主辦單位除名，但事實上，朱孝天在過去的訪問中也曾提及，他和周渝民、吳建豪和言承旭，私底下並不是朋友。如今遭除名，過往爭議也被挖出，據傳朱孝天不只大嘴巴，還在直播中失言，甚至對兩岸政治議題表態：「真的很希望能趕快統一！」F4當年出道後名氣響叮噹，但巨大的名氣伴隨而來的是難以負荷的心理壓力。當年朱孝天被問及關係最鐵的3個朋友是誰時，外界以為他會列舉F4的其他3位成員，沒想到他卻表示沒有，更轉發該訪談直言：「朋友這種東西，越少越好。」朱孝天因在直播中多次暴雷，最後遭F4除名，事實上他過去談及兩岸議題時，一直說出「台灣省」3個字，甚至直言在20歲前未曾到過「內地」，還多次喊話：「真的很希望能趕快統一！」日前朱孝天老婆韓雯雯不爽開直播為老公說話，透露朱孝天為合體非常努力，不料這卻引發更多網友不滿，直接曬出朱孝天曾說不喜歡聽F4的歌，直呼「唱得很煩」的直播截圖，打臉韓雯雯，怒批朱孝天太會裝。AAA頒獎典禮在高雄迎來10週年，主辦今天特地舉辦一場「Festa ACON 2025」音樂節，豈料萬名人海在今天瞬間蒸發一半，一樓和看台空位清晰可見，3樓更是直接沒人，氣氛冷清到讓觀眾表示：「位子空到我亂坐。」跟昨晚頒獎典禮的滿堂票房比起來，落差大到像兩個活動。ACON 2025音樂節炸出不少話題，最先被討論瘋狂洗版的，就是KISS OF LIFE少了Natty這件事，她明明下午彩排還精神超好、對鏡頭燦笑揮手，正式開唱卻完全沒現身，全台觀眾一邊聽歌一邊搜尋「Natty去哪了？」也讓大家擔心她是否身體不適才臨時缺席。