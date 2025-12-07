我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F4風光合體，獨缺朱孝天，新歌加入周杰倫（中）、五月天阿信，MV上架短短1天就突破400多萬點閱。（圖／翻攝自相信音樂BinMusic YouTube）

偶像男團F4熱鬧合體獨缺朱孝天，外傳是因為他之前太過大嘴巴，在直播上洩漏合體計畫，遭到主辦單位除名。不過朱孝天在過去的訪問中也曾提及，他和F4其他成員周渝民、吳建豪和言承旭，私底下並不是朋友。他自認沒朋友，是個很糟糕的人，人際關係上也曾辜負別人，老婆是他現在唯一的朋友。F4是自電視劇《流星花園》裡的角色出道，憑藉帥氣外型、全團180以上身高的氣勢席捲全亞洲，成為粉絲心中的夢幻男團。然而，在鎂光燈與鮮花掌聲的背後，成員間真實的關係究竟如何？朱孝天在2022年《智族GQ》雜誌專訪中，曾說過不為人知的孤獨心境。朱孝天表示，當年以F4身分出道後，巨大的名氣伴隨而來的是難以負荷的心理壓力，被問及25歲時關係最鐵的3個朋友是誰時，外界以為他會毫不猶豫地列舉F4的其他三位成員，沒想到他卻說：「沒有。」他表示自小生活環境變動頻繁，經常搬家與漂泊，讓他對人際關係較為淡薄的性格，關於有沒有朋友，他感嘆道：「硬要說的話，我老婆（韓雯雯）算一個吧，沒了。」他更在微博轉發這篇訪談時，也寫下「朋友這種東西，越少越好」，顯見真的把朋友看得很淡。朱孝天表示，過去他拍戲時，曾遇一名服裝師對他很冷淡，他不知道原因，後來問了才知道，原來兩人有一面之緣，不過他完全忘了。他表示可能無心之過間接傷了別人，辜負了對方，讓他覺得很懊惱。朱孝天之外，F4其他成員言承旭與吳建豪曾在陸綜《朋友請聽好2》中談論過往。他們表示，當年4人因為工作被湊在一起，原本就背景不同、性格有差異，在長期緊密的工作下，內心難免產生嫉妒、吃醋與心理不平衡等負面情緒，後來各走各的路比較輕鬆。不過粉絲現在還是迎來他們的回歸，準備好在演唱會上重溫當年風采。