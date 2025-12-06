我是廣告 請繼續往下閱讀

▲言承旭（右2）、周渝民（左1）、吳建豪（左2）新歌加入周杰倫（中）和阿信（右1），MV上架短短1天就突破400多萬點閱。（圖／相信音樂BinMusic YouTube）

經典偶像團體F4自出道至今始終擁有極高人氣，今年在五月天阿信的牽線與策畫下，撇除朱孝天外，言承旭、周渝民、吳建豪3人合體回歸，在阿信友情相助下4人將展開演唱會。今（6）日迎接阿信50歲生日，人提前替阿信慶生，他們模仿阿信的招牌手勢，大聲唱起〈生日快樂歌〉，笑聲不斷。同時4人也宣布將在12月19日直奔上海連唱4天，讓粉絲嗨翻。今年50歲的阿信，稍早在3人的「拙劣表演」下度過圓滿的生日，雖然害羞，不過他仍露出開心神情，靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」生日在歡笑與擁抱中度過。言承旭、吳建豪、周渝民3人感謝阿信一路陪伴，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成。我們3位也想說聲謝謝阿信，願意陪我們做這件事！」言承旭也感慨，「第一次站上大巨蛋後，現在人生又有了想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」由全新F4-1推出的新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV一上架就掀起討論，加上還有周杰倫操刀作曲，最後更加入MV中一起合唱，更加讓粉絲暴動，在訪談中阿信也故意爆料，稱早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫只說：「不錯哦！」沒想到就沒下文。阿信接著表示，最終該曲直到今年8月才逐漸有譜，當時周杰倫還要阿信先寫詞，阿信說，「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」除了新歌釋出，F4演唱會也公布最新站點，宣布12月19日起將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心連唱4天，整整4場唱好唱滿。門票將在12月10日下午3點於紛玩島、大麥、貓眼開賣，喊話「新的篇章，現在開啟」，未來更有機會前往亞洲各城市演出，期待值爆表。