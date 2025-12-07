周日好天氣，根據星巴克官網，12月8日至12月10日，全台門市開喝「買一送一」星享成雙好友分享日；芒果火龍果星沁爽2款特大杯單杯特價，喝到明年2026年；星巴克表示，耶誕強勢回歸高人氣薄荷風味摩卡、草莓奶油蛋糕、草莓三溫糖戚風蛋糕等新品。路易莎咖啡攜手奧地利國寶級美術館，推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新咖啡優惠活動，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：買一送一喝2天！芒果火龍果星沁爽單杯特價
根據星巴克官網，「星巴克買一送一、星沁爽單一特價」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理星巴克最新咖啡優惠一次看。
◾️星巴克買一送一！星享成雙好友分享，2025年12月8日（一）至12月10日（三），活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
◾️特大杯「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！2025年12月8日（一）至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
星巴克：薄荷風味摩卡回歸！草莓奶油蛋糕新品
星巴克將於12月8日暖心回歸「
薄荷風味摩卡」高人氣耶誕飲品， 以濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，最上層擠入 綿密鮮奶油並點綴拐杖糖碎粒，醇厚風味散發沁涼薄荷香氣，是星巴克令人懷念的節慶風味。
同步開賣每年耶誕必吃的「
草莓奶油蛋糕」，今年星巴克還推出4吋「 草莓三溫糖戚風蛋糕」，鬆軟綿密的戚風蛋糕融合香甜草莓醬與三溫糖，帶有微焦糖香氣、頂部還點綴開心果碎粒，甜蜜又療癒。
路易莎：聯名《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》克林姆展覽限定杯
路易莎咖啡表示，特別推出奧地利國寶級美術館維也納美景宮《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯，將美景宮花朵意象化為陪伴民眾的咖啡杯身，使藝術更貼近人們生活，讓美感在啜飲間悄然綻放。
展覽集結60件橫跨18世紀至20世紀初的國寶級花卉藝術真跡，包括首次來台的古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）代表作《雨後》（After the Rain），台灣民眾有幸近距離欣賞維也納花卉藝術百年脈絡的視覺盛宴。
《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》展覽資訊
時間：12月5日至2026年3月22日
地點：國立歷史博物館1F & 2F展廳（台北市中正區南海路49號）
資料來源：星巴克、路易莎咖啡、國立歷史博物館、維也納美景宮
