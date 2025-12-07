我是廣告 請繼續往下閱讀

「跟我媽說會回去吃晚餐，結果台鐵延誤3小時想怎樣」、「人生已經沒意義了，收假最後一天花3個多小時等火車。」最終在22時15分才全線正常運行。

▲台鐵昨日發生電力設備故障影響，剛好又遇上週日，結果大批旅客火車誤點，最多有誤點到245分鐘，讓不少乘客相當崩潰。（圖/Threads）

「台鐵真的太愛誤點了....設備沒壞也會晚來幾分鐘，超級不準時」、「真的不愛搭台鐵，要搭台鐵我不如搭客運，計劃趕不上變化時你就知道！」

一堆人堅持不搭台鐵！乘客公認敗筆「連政府都認證」

就是因為被誤點時間影響到後面行程，有人錯過重要聚會、演唱會，甚至高中因為台鐵誤點延後期末考1小時都有過

▲台鐵誤點率太高讓不少人不敢搭，就怕自己遇到重要事情延誤，寧願自己開車騎車，或搭乘其他交通工具。（圖／台鐵提供）

表示國際標準延誤5分鐘內都算為準點，跟審計部的計算方式有所不同，未能全面反映列車運行的實際情況。

台鐵公司化準點率又更退步！延誤14萬分鐘真的要再加油

從原本95.98%的準點率降到93.14%，全年因延誤造成列車誤點3226次，累計影響達1萬1438列次，總延誤時間高達14萬2501分鐘。

▲台鐵去年公司化之後，依舊遭到審計部調查發現，準點率不升反降，從原本95.98%的準點率降到93.14%，全年誤點超過14萬分鐘，要求改進。（示意圖／記者許若茵攝）

將於每季誤點改善小組會議檢討誤點發生原因和追蹤改善情形，並研擬提升車輛、設備與基礎設施之妥善率