台鐵因爲停靠許多高鐵到不了的地方，因此即便高鐵在現今崛起，仍舊有許多人會選擇搭乘台鐵，然而日前台鐵出現電力設備故障影響，導致列車大誤點，尤其又遇到週末，許多旅客都搭台鐵出遊以及返鄉，大批人被影響，在社群平台上抱怨聲連連，最誇張車次有誤點超過245分鐘，讓不少人直呼：「這就是為什麼我不搭台鐵，計畫常常趕不上變化，被弄過一次就害怕了！」
台鐵昨天下午表示，受到電力設備故障影響，目前桃園=中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，上、行列車均有延誤，預計要到傍晚17時才恢復，後來又再次更新為21時才恢復，結果大批乘客塞爆月台，等車等到懷疑人生，紛紛在社群平台抱怨表示：「跟我媽說會回去吃晚餐，結果台鐵延誤3小時想怎樣」、「人生已經沒意義了，收假最後一天花3個多小時等火車。」最終在22時15分才全線正常運行。
由於故障遇到週末時間，出遊以及返鄉人潮都有，影響乘客眾多，有網友更直接乾脆舉辦「第一屆Threads史上台鐵誤點最大受害者大賽」，各式各樣的慘況都出爐，有人要看演唱會搭台鐵，結果延誤3小時沒能開車錯過演唱會；也有人7點應該到從桃園到台北，結果11點人還在桃園，不少人都直呼：「台鐵真的太愛誤點了....設備沒壞也會晚來幾分鐘，超級不準時」、「真的不愛搭台鐵，要搭台鐵我不如搭客運，計劃趕不上變化時你就知道！」
一堆人堅持不搭台鐵！乘客公認敗筆「連政府都認證」
事實上，台鐵經常誤點早就已經是家常便飯的事情，不少乘客後來都不再搭台鐵，就是因為被誤點時間影響到後面行程，有人錯過重要聚會、演唱會，甚至高中因為台鐵誤點延後期末考1小時都有過，即便台鐵有停更細站的地方，但仍讓許多乘客害怕自己會遇上誤點，以各種替代方式來取代台鐵，例如客運、自行開車騎車等。
過去監察院審計部就統計，2023年台鐵的誤點次數超過143萬次，誤點發生率高達20.4%，連台鐵新購入的EMU3000型自強號都遭點名，誤點率甚至高於50%，但台鐵對審計部計算方式當時有異議，表示國際標準延誤5分鐘內都算為準點，跟審計部的計算方式有所不同，未能全面反映列車運行的實際情況。
台鐵公司化準點率又更退步！延誤14萬分鐘真的要再加油
然而台鐵在2024年元旦改制為公司，希望改善營運成效，結果去年一整年下來，又被審計部調查發現，改制之後2024年整體列車班次準點率不升反降，從原本95.98%的準點率降到93.14%，全年因延誤造成列車誤點3226次，累計影響達1萬1438列次，總延誤時間高達14萬2501分鐘。縮減營運虧損成效也不如預期，旅客滿意度也沒能達標，要求台鐵公司改進。
台鐵公司也回應，將於每季誤點改善小組會議檢討誤點發生原因和追蹤改善情形，並研擬提升車輛、設備與基礎設施之妥善率，導入系統化科技即時掌握線上設備運作狀況，以達成提高年度準確率為目標。而旅客滿意度未達標，則與列車準點率、乘車環境與舒適度有關，均待進一步改善。只能說，台鐵每天載客人數平均服務將近65萬人，如何先做好基本日常不誤點的工作，也是非常重要的課題！
資料來源：審計部、台鐵公司
