「大雪」節氣到來，冬天必備熱咖啡！7-11表示，今（7）日是每月一次的「一起品茶趣」，琥珀小葉紅茶／梔子花青茶寄杯任選買10送10，「LINE禮物」則有7-11咖啡買一送一電子票券。全家表示，門市有茶飲買1送1，APP寄杯則是買5送5。星巴克買一送一靠foodomo，周三至周五爽喝半價那堤。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（12月7日至12月13日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。

🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月7日至12月9日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11「一起品茶趣」線上寄杯優惠。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜12月2日至12月7日
◾特選美式買2送2 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品拿鐵買2送2 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2 ，5折（原價100元、特價50元）

▲7-11「聖誕購物節」祭出咖啡買2送2。（圖／記者整理）
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大杯濃萃美式買12送12，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵26杯1212元，6.2折（原價75元、特價47元）
◾特大杯厚乳拿鐵23杯1212元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶32杯1212元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青36杯1212元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾特選美式／特選拿鐵26杯1212元，5.8折（原價80元、特價47元）

▲7-11聖誕購物趴1212元優惠組。（圖／7-11.com.tw）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾熱經典好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買

▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月3日至12月7日
◾大杯特濃拿鐵2杯79元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）

▲全家特濃拿鐵加14元多喝一杯，大杯仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家family.com.tw）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲全家原茶／醇奶茶買一送一。（圖／全家www.family.com.tw）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾大杯拿鐵6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾6杯199元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折（原價110元、特價66元）

📍APP｜11月26日至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
品項：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價55元、特價28元）
品項：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶

▲全家原茶、奶茶買一送一。（圖／全家www.family.com.tw）
🟡星巴克
星巴克買一送一喝起來，周一（12月8日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（12月10日至12日）全日於外送平台foodomo購買，特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤買1送1。

▲星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。（圖／星巴克www.starbucks.com.tw）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）

▲▲萊爾富門市巧克力飲品買一送一。（圖／翻攝自萊爾富hilife.com.tw）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0

▲全聯「分批取」祭出小農拿鐵11杯389元。（圖／全聯shop.pxgo.com.tw）
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／業者提供）
🟡85度C
周三12月10日「黑糖珍珠日」，當天黑糖珍珠系列第2杯半價；周五12月12日咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。

🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。

▲路易莎咖啡出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）
資料來源：7-11全家萊爾富星巴克85度C路易莎

