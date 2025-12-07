我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ACON 2025三樓位置沒人坐。（圖／讀者提供）

ACON 2025票房淒慘 5萬觀眾只剩1萬

AAA兩天卡司大不同 觀眾：位子空到我亂坐

▲「Festa ACON 2025」票房不敵AAA，KickFlip（如圖）表演時，看台空一大片。（圖／讀者提供）

2025 AAA頒獎典禮在高雄迎來10週年，主辦今（7）日特地舉辦一場「Festa ACON 2025」音樂節，結果一踏進現場，昨天的萬名人海瞬間蒸發一半，今天一樓和看台空位清晰可見，氣氛冷清到令觀眾表示：「位子空到我亂坐....」跟昨晚AAA頒獎典禮的滿堂票房比起來，落差大到像兩個活動，但主持人李濬榮、i-dle（舊名：(G)I-DLE）舒華、CRAVITY的Allen、Kiiikiii的SUI依舊卯足全力，中、韓雙語切換主持，加上一組組藝人賣力演出，努力把現場撐出一點聲音，才不至於真的變成大型「安靜音樂節」。據悉，AAA頒獎典禮首日票房直接衝到近5萬人，但音樂節今晚目測至少砍掉約四成，只剩約1萬初頭，落差大到很難不注意，不過也有網友表示，3樓本來就不開放，所以人潮才會銳減。雖然現場空氣感偏重，但每組藝人依舊非常用心，KiiiKiii、KickFlip甚至台上狂喊：「高雄！」努力把氣氛拉回來，真的是敬業度滿滿。AAA今年把活動拆成「1天頒獎典禮＋1天音樂節」，陣容落差可說是肉眼可見。先看第一天，卡司華麗到會反光：演員包含朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳、佐藤健、李濬榮，主持還請到IVE張員瑛、2PM李俊昊兩大門面助攻。歌手更是當代大勢團全部到齊，RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、MEOVV、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、YENA、NEXZ、ASH ISLAND & Chanmina、KickFlip、CORTIS、KiiiKiii、AHOF、林俊傑等等，基本上就是把今年討論度最高的名字全塞進名單裡。不過輪到今晚的音樂節，卡司明顯銳減，演出包含QWER、KISS OF LIFE、YENA、WOODZ、ATEEZ、ASH ISLAND、AHOF、KickFlip、KiiiKiii、CRAVITY、xikers、NEXZ、SB19等組合，整體聲量自然沒昨天那麼炸裂。有讀者也笑著吐槽，今天的空位多到有點不可思議，完全想像不出昨晚還塞近5萬人的畫面，甚至爽到現場直接開外掛：「位子空到我亂坐...」換位模式自由切換。不過根據線上直播，WEVERSE仍有超過40萬名觀眾收看，依然深受關注與歡迎。