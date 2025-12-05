我是廣告 請繼續往下閱讀

IU相隔1年8個月再來台 首度踏上高雄

韓國AAA頒獎典禮即將在6日於高雄世運登場，《苦盡柑來遇見你》情侶檔IU、朴寶劍今（5）日一起飛來台灣，下午一前一後步入小港機場接機大廳，IU一現身就引爆3000多人嘶吼吶喊「IU！IU！IU！」而她也是今晚抵台的韓星陣仗中，聲量最大的一位，南韓女神當之無愧！IU今天下午4點33分現身小港機場，她一現身看到3000多名粉絲等候，就放慢腳步、沿路揮手，一一跟大家打招呼、比愛心，甚至連電信櫃檯的員工都照顧到，相當親民。事實上，李俊昊、潤娥、文素利、金裕貞、朴寶劍、IU、惠利、崔代勳、李伊庚、車珠英、MONSTA X、Stray Kids、BUMZU、姜有皙、RIIZE、TWS、CORTIS、朴允浩這幾組藝人今天都是搭乘同一航班抵台，但是IU是這批抵台的韓星中「獲得尖叫聲最高」的一位，再來才是CORTIS、朴寶劍、Stray Kids等藝人。IU是韓國頂級歌手與戲劇視后，上一次來台是2024年4月在台北小巨蛋連開2場演唱會，這回受到AAA邀請，相隔1年8個月終於再度抵台，也是她首次在高雄公開亮相、踏上5萬人的高雄世運主場館。她會現身頒獎典禮，是因為年初與朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》爆紅，這次「螢幕夫妻」還是同行抵台，也瞬間勾起劇迷滿滿回憶。