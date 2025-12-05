我是廣告 請繼續往下閱讀

格林（Draymond Green），以及三名年輕主力：庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）。此外還要外加三枚未受保護首輪籤（2026、2028、2032）與三次首輪互換權（2027、2029、2031）

勇士送出：

公鹿送出：

▲金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）若能得到字母哥相助，生涯末期仍有機會拚冠。（圖／美聯社／達志影像）

球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）意外捲入交易傳聞，NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿近期陷入掙扎，目前僅居東區第10名，外界傳出「字母哥」對現況並不滿意，可能重新評估生涯方向。而與他長年曖昧的對象不過要真正換來阿德托昆博，勇士所需付出驚人的代價，美媒更曝光了一份「幾乎壓乾勇士資產庫」的交易方案。根據美媒提出的版本，勇士若真要向公鹿提出實質報價，起手式勢必包括隊史象徵人物，才能讓密爾瓦基願意坐上談判桌。格林、庫明加、波傑姆斯基、穆迪、2026/2028/2032首輪、2027/2029/2031首輪互換阿德托昆博、柯爾安東尼（Cole Anthony）、普林斯（Taurean Prince）這筆交易反映公鹿在現實中的困境：他們從2026到2030年都不完全持有自己的首輪籤（來自霍勒迪與里拉德交易的遺緒），因此無法徹底擺爛，仍必須維持一定競爭力。而勇士的提案，看似誠意滿滿，卻依舊難以完全符合公鹿的三大要求：海量選秀籤、一位可承接球隊的年輕明星、以及多名潛力新秀。格林多年來是勇士文化的精神核心，但他的影響力近年逐漸偏向防守端；更何況在巴特勒（Jimmy Butler） 已成為球隊次核心的情況下，勇士在組成「柯瑞＋阿德托昆博」的前提下，勢必得割捨這位奠基功臣。另一方面，勇士三名年輕球員雖備受球迷期待，但事實上無論庫明加或波傑姆斯基，本季都尚未打出「潛在明星」的統治級表現。至於阿德托昆博，他即便因傷需缺席至少2到4週，但健康時依舊是30分、11籃板、6助攻起跳的超級球星，而且才即將滿31歲，遠未進入下滑期。這種等級的球員，任何交易代價都不會便宜，也很難期待勇士的報價會是市場上最頂級的那一包。柯瑞、梅爾頓（De’Anthony Melton）、巴特勒、阿德托昆博、霍福德（Al Horford）的先發組合，替補則有希爾德（Buddy Hield）、安東尼、普林斯、Post、Richard、派頓二世（Gary Payton II）、小柯瑞（Seth Curry）。陣容深度與防守全面升級，三巨頭的組合更讓勇士馬上回到頂尖競爭者行列