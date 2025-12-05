我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA的藝人今天同步抵台，保鑣接到崩潰狂奔跑。（圖／記者陳雅蘭攝）

保鑣百米接18組藝人跑到腿軟 小港機場秒變運動會

歌迷躲廁所、衝媒體區 工作人員鐵牆擋住維持秩序

▲粉絲失控亂衝媒體工作區，工作人員用鐵籠擋住，以防暴衝釀危險。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲惠利今天抵達小港機場時，親民揮手、收信寵粉。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲李俊昊是第二批抵台的名單，也是第一個走出來的藝人。 （圖／記者陳雅蘭攝）

▲車珠英首度來台，看到台灣粉絲尖叫歡迎，她開心的揮手致意。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲《苦盡柑來遇見你》的最強男配角崔代勳也來台參加AAA頒獎典禮。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓指標頒獎典禮AAA今年成立滿10週年，破天荒把主場搬到高雄，總共40組藝人分2天飛來台灣，今（5）日抵台的三批卡司更是把小港機場搞得又吵又精彩。最大名場面就是第2批「18組巨星組合」同班抵台：朴寶劍、IU、惠利、李俊昊、潤娥、Stray Kids、RIIZE、TWS、CORTIS通通接力走出來，讓現場維安、保鑣、工作人員變身百米選手，送完一組立刻回頭衝去接下一組，跑到粉絲看了都心疼狂喊「加油啊！」成了今天接機最經典，也是最可愛的奇景。今天的三批抵台的名單分別是：第一批IVE、LE SSERAFIM、李濬榮、舒華；第二批則是剛剛提到的超豪華18人編制，包含李俊昊、潤娥、文素利、金裕貞、朴寶劍、IU、惠利、崔代勳、李伊庚、車珠英、MONSTA X、Stray Kids、BUMZU、姜有晳、RIIZE、TWS、CORTIS、朴允浩；第三批則是從日本飛來的佐藤健。尤其第二批全部同班出關，時間撞得正巧，才會出現維安瘋狂奔跑的「機場運動會」，看得粉絲又累又想笑。除了保鑣百米衝刺這幕，還有不少「可愛漏網」，因為接機人潮太多，很多晚到的歌迷竟然全部躲在廁所裡卡位，想等藝人經過時走出來追星，讓工作人員不得不在門口溫柔又無奈的喊：「哈囉～上完廁所就出來唷～裡面是看不到的，我們要做光榮的粉絲！！！」畫面心酸又搞笑。另一頭也有歌迷硬闖媒體工作區拍攝，最後被工作人員直接以「鐵籠」封住，以防人潮暴衝釀危險，這個瞬間也榮登今晚逗趣片段之一。為了這次AAA的接機，主辦直接祭出大規模維安陣容，15位台灣保鑣、10位韓方保鑣、50名工作人員，加上室內至少5大區塊紅龍、戶外停車場4大區域，總共超過3000位粉絲湧入小港機場，堪稱韓星來台史上最滿、最熱鬧的一次。