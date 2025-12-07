寒冬來襲不少人都在補冬裝，會選擇平價又好看的UNIQLO、H&M、NET等有名的成衣品牌，其中單品最多人喜愛購入發熱衣、羽絨外套等等，但最近在日本社群平台可是沒在瘋這些東西，反而是UNIQLO販售的「保暖機能褲」爆紅，有人一口氣更是直接買了5條，連日媒都推薦分析，認為這是一條多功能的萬用褲。
UNIQLO不要只會買羽絨外套！日本人搶爆「保暖機能長褲」
日媒報導指出，UNIQLO日本代表性的全球時尚品牌，以優異的保暖「Heattech」、輕量且保暖的「Ultra Light Down」等產品聞名，然而最近冬天將至，UNIQLO的「保暖機能長褲」正在受到消費者搶購，評價非常不錯，甚至還有人一次購買5條，表示「每年都固定會買一條！真的很好穿！」、「內裡是薄款抓絨，不會太厚卻很暖，穿起來也很好搭衣服，很值得購入」。
日媒分析，該條保暖機能長褲售價為4990日圓（大約台幣1023元），能在活動時降低束縛感，提供舒適的穿著體驗，設計方面又採用修身錐型剪裁，能修飾腿部線條又能將溫暖傳遞至腳踝，因此適合通勤、假日外出多種場合穿搭，是一條非常多功能的萬用褲。根據日本UNIQLO官網顯示，該條褲子有不少尺寸都已經缺貨。
UNIQLO保暖機能長褲爆紅「台灣有賣嗎」？商品貨號、性能、評價一覽
而《NOWNEWS》記者也實際上台灣UNIQLO官網搜尋，發現也有販售一款「保暖機能長褲」，商品貨號男裝「479375」、女裝「479402」，售價為1490元單件，男女生都有4種顏色可以選擇，其介紹為內裡使用保暖刷毛的雙層結構設計，表布採用具有縱橫彈性的2WAY伸縮機能材質，且有防潑水加工，可防小雨；方便實用的扣環腰帶以及側邊口袋造型設計，下擺也有抽繩設計，可同時享受防風功能以及造型變化。
仔細看購買顧客的評價，不少人都表示「穿起來不會太過緊繃或是臃腫，也不影響活動」、「好穿，不會因為內裡刷毛感覺很緊！希望未來可以多出其他顏色」、「這個保暖褲，抗寒穿起來很舒服」、「買了一件上次騎車直接穿，真的溫暖非常多超讚的」、「穿起來相當保暖又舒適，厚度剛好，不會顯得臃腫也能有效禦寒，非常適合現在的冬天穿著」。
UNIQLO冬裝選購時機買起來！善用UQ搜尋、注意折扣活動
至於說到要補UNIQLO冬裝，想省錢還是有「早買早享受，晚買享折扣」的問題，台灣UNIQLO的感謝祭活動已經結束，不過年底通常都會有年末祭以及1月會有新年祭有折扣，以今年1月來說，就有多種優惠釋出，像是大衣便宜到對折、羽絨外套下殺1000元等，都有民眾便宜撿到寶！
民眾也可以上「UQ搜尋」先將自己喜歡的單品商品貨號紀錄起來，觀察價格曲線來決定什麼時機要入手，有些秋季的服裝也適合冬季天氣晴朗時穿，在這時候特價通常也會特別多，就很適合購入。換季潮來臨，善用價格工具、注意折扣活動，保證讓你省荷包又穿得非常時尚啦！
資料來源：UNIQLO官網
