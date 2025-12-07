我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Natty（左2）下午彩排還在，晚上無故缺席表演。（圖／讀者提供）

Natty無故消失ACON！全台灣都在找她

舒華、Allen中文發音不標準！觀眾看到笑了

▲大家好奇Natty缺席ACON的原因，一直在找她。（圖／翻攝Threads）

▲KISS OF LIFE成員只有3人上台，粉絲都在問Natty在哪裡。（圖／翻攝Threads）

頒獎典禮AAA在高雄熱鬧落幕不到一天，主辦今（7）日馬不停蹄加碼舉辦ACON 2025音樂節，從下午5點一路唱到晚間7點，上半場才結束就已經炸出不少話題，最先被討論瘋狂洗版的，就是KISS OF LIFE少了Natty這件事，她明明下午彩排還精神超好、對鏡頭燦笑揮手，正式開唱卻完全沒現身，全台觀眾一邊聽歌一邊搜尋「Natty去哪了？」也讓大家擔心她是否身體不適才臨時缺席。KISS OF LIFE這次在高雄AAA時帶來一連串人氣金曲；但今天ACON舞台上卻少了Natty的身影，舞台編排也因此被迫調整。粉絲看得五味雜陳，一邊嗨一邊上社群上找Natty，瞬間衝到熱門話。除了舞台上的「少一人之謎」，今天的主持組合也超吸睛，由i-dle（舊名：(G)I-DLE）舒華和CRAVITY的Allen合體掌麥，由於2位都是台灣人，本土主持陣容原本被看好，沒想到他們ㄓㄗㄕㄙ分不太清楚的發音，反而意外搶戲。再加上一些沒來由的語助詞像是「好」、「是的」反覆出現，讓網友邊看直呼真可愛。不過正因為主持人超天然、台味滿滿，也讓典禮有了不同以往的親民氛圍，和前一天盛大的頒獎典禮截然不同。