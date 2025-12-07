我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓雯雯為朱孝天（如圖）說話後，粉絲挖出他過往嫌棄F4的截圖打臉。（圖／微博@conform-粉）

男團F4真的變F3，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉由言承旭、吳建豪、周渝民合作五月天主唱阿信及周杰倫，確定沒有朱孝天，火速掀起討論。而在5日深夜，朱孝天老婆韓雯雯不爽開直播為老公說話，透露朱孝天為合體非常努力，喊話：「不要再用惡意的言語傷害他」，不料這卻引發更多網友不滿，直接曬出朱孝天曾說不喜歡聽F4的歌，直呼唱得很煩的直播截圖，打臉韓雯雯，怒批朱孝天太會裝。朱孝天確定不合體F4後，韓雯雯開直播表示朱孝天當初為合體非常努力，喊話外界不要再惡意評論。不料這卻引發更多網友不滿，挖出朱孝天曾在直播中，直言與F4不熟，還表現出非常嫌棄F4歌的模樣，「F4的歌有什麼好放的，你愛聽自己去聽，反正我不喜歡。我是覺得那個歌其實是不好聽，而且唱太多了，很煩你知道嗎？」直接打臉韓雯雯的說法。不少網友看到後直接怒批「什麼話都被這對夫妻說完了」、「以後再也不要蹭F4了，他不在整個質感多好」、「唱煩了那些話，不都朱孝天自己說的嗎，真的太會裝了」、「他老婆現在是想引導輿論，幫忙洗白嗎」等。韓雯雯5日開直播為朱孝天說話，透露朱孝天當初為了合體，努力瘦身15公斤，時刻將事情放在心上，「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈！」語氣相當無奈。韓雯雯也說，大批網民惡意指責，對朱孝天造成莫大傷害，呼籲外界保持善意及理性，「《流星花園》不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀！支持天哥我也很開心，大家少些惡意評論吧！」然而，朱孝天日前開直播時，也有粉絲好奇提問他被F4踢出的事情，「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」其他粉絲再追問：「可能是他不願去？」直接釣出朱孝天本人附和回：「沒錯」，證實自己不願意合體。