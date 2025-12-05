我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左2）因為太常暴雷，最後沒有加入F4的復出計畫。（圖／翻攝自相信音樂微博）

台灣男子團體F4之前合體引來話題，不過因為朱孝天總在直播中暴雷，最後被團體踢出，F3加入五月天阿信後，今（5）日又宣布全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲，世紀級兩強聯手，F4變F5，攜手寫下前所未見的傳奇新篇章。F4之前因在五月天演唱會上合體掀起熱潮，原預計全面復出，但因為朱孝天總在直播中暴雷，最後被排除在計畫之外，沒想到阿信補位加入，今又宣布周杰倫操刀單曲，F4變F5發行單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。吳建豪坦言，這次的單曲非常打動他，言承旭則回想到過去的自己，很珍惜這樣的緣分，「就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶。」早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫只說「不錯哦」就沒下文，還要阿信先寫詞，阿信說，「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」〈恆星不忘Forever Forever〉在5日下午17:00全球同步數位上架。