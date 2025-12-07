我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（右二）2001年演出偶像劇《流星花園》爆紅，劇中飾演西門的他，穩重模樣擄獲許多少女的心。（圖／翻攝自網路）

▲朱孝天（如圖）先前在直播上談及兩岸議題，語出驚人表示：「真的很希望能趕快統一！」（圖／朱孝天IG）

台灣男團F4由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，當年憑著偶像劇《流星花園》紅遍亞洲；今年7月在五月天大巨蛋演唱會上再次合體，並傳出將展開新巡演。然而，團員朱孝天總在直播中暴雷，最後被團體踢出，日前F3與五月天阿信、周杰倫共同推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV中朱孝天在《流星花園》裡的片段全刪光。事實上，朱孝天不只大嘴巴，在直播中失言也使他遭網友炎上，在談及兩岸議題時，更曾語出驚人說：「真的很希望能趕快統一！」朱孝天2001年演出偶像劇《流星花園》爆紅，劇中飾演西門的他，穩重模樣擄獲許多少女的心。隨後F4展開世界巡演，陸續前往印尼、菲律賓、泰國等地進行萬人巡演，每場門票都迅速售罄。F4在短短時間內知名度狂飆，從亞洲一路紅到全世界，成為首個接受美國CNN訪問的亞洲團體，堪稱是「台灣之光」。F4於2009年解散後，2013年最後一次在中國春晚正式同台，睽違12年於今年7月在五月天大巨蛋演唱會上再次合體，更傳出他們即將展開巡迴演唱會，甚至錄製專輯。不過，公司還尚未官宣，朱孝天就開直播爆料F4已試唱兩首新歌，連一旁的工作人員都急忙制止喊：「別再劇透了！」朱孝天不只因大嘴巴引發爭議，經常透過直播與粉絲互動的他，談及兩岸議題時，回憶自己成長於台灣時，當地一直稱為「台灣省」，在20歲前未曾到過「內地」，他坦言早年對許多事物不適應，但在中國生活工作後，觀念逐漸轉變，認識了很多好的人、吃到許多美食，更直言：「真的很希望能趕快統一！」另外，朱孝天也曾談及合作過的已故女星大S（徐熙媛），感慨表示：「大S是貫穿他們4個生命的重要女孩。」不過竟還爆料：「熙媛生前花錢大手大腳，應該是不可能有留下太多了。」朱孝天此番話一出，再度惹怒一票網友，痛批：「大手大腳，他從哪裡知道的？睜眼說瞎話」、「人家辛苦賺的錢，怎麼花還輪到他來指指點點」。少了朱孝天，言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信共組「F✦ FOREVER」，將在上海展開巡演，近日釋出新歌〈恆星不忘〉，MV也正式上線，不過有網友發現鉛筆盒上貼的照片，以及電視中出現《流星花園》的片段，朱孝天的身影全都消失了。