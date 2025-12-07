未來一周天氣有2波冷空氣襲台，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周一、周二（12月8日至12月9日」東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有大雨；周三至周五（12月10日至12月12日）回暖放晴。周末（12月13日至12月14日）新一波冷空氣增強，可能達冷氣團等級，各地低溫跌破15度，空曠區恐下探10至12度。
東北季風帶雨彈 周一、周二北台灣有大雨
鄭傑仁指出，周一、周二有東北季風南下，新竹以北降雨機率提高，其中「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」會有局部大雨；周三至周五東北季風會減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部剩下零星短暫雨；周六新一波冷空氣增強帶來水氣，北部、東半部雨勢再起。
周三起短暫回暖 周末冷空氣挑戰冷氣團
鄭傑仁說明，周一、周二的東北季風強度偏弱，氣溫主要是北台灣受影響較大，白天高溫降到22至26度，中南部27至28度，不過全台都是日夜溫差大的型態，早晚低溫只有14至20度；周三至周五東北季風減弱後，各地早晚低溫16至20度，白天高溫在西半部、台東25至29度，宜花24至26度。
鄭傑仁提醒，周六開始新一波冷空氣襲台，且一路影響到下周二（12月16日），這波冷空氣有機會挑戰冷氣團等級，最冷的時段落在「周日晚上至下周一清晨」，各地早晚低溫下探到15度以下，空曠地區不排除只有10至12度，民眾務必特別注意保暖。
此外，鄭傑仁提及，由於東北季風增強，明天周一，「蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣」局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，目前已發布「陸上強風特報」。
