即將迎接雙12，根據星巴克官網，今（10）日全台門市「買一送一」有星冰樂！星巴克表示，星沁爽單杯特價喝到明年；外送優惠「買一送一」foodomo星巴克好友分享日。CAMA CAFE表示，年末會員慶咖啡85折可寄杯，雙12官網電商CAMA CAFE風味選物所「買8送1」還送購物金抽冰滴咖啡壺。《NOWNEWS今日新聞》記者整理雙12咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：買一送一！全台門市、外送優惠都有 星沁爽單杯特價
根據星巴克官網，迎接雙12星巴克「買一送一」三大咖啡優惠一覽：
◾️今全台門市「星巴克買一送一」！星享成雙好友分享，今12月10日（三），活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好優惠價格菜單推薦：
2杯「大杯美式咖啡」優惠價115元、平均57.5元
2杯「大杯那堤」優惠價140元、平均70元
2杯「大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」優惠價110元、平均55元
2杯「大杯香草風味星冰樂」優惠價125元、平均62.5元
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
◾️特大杯「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！星巴克全台門市，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️「星巴克買一送一」外送優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
CAMA CAFE：85折可寄杯！雙12買8送1 兩大咖啡優惠
CAMA CAFE表示，12月兩大咖啡優惠一次看：
◾️年末會員慶「咖啡85折」可寄杯！年末會員慶即日起至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
◾️雙12「買8送1」！CAME CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」雙12購物節優惠，即日起至12月14日，全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」優惠（
以價低者為折扣品項）；12月31日前成功下單，還可獲得兩個可愛的品牌IP大使「Beano」造型小吊飾（數量有限、贈完為止）。
即日起至12月31日，
購買新品「原豆鮮萃咖啡粒」即贈200元購物金一張， 可於下次購物時使用；凡於12月14日前購買原豆鮮萃咖啡 粒，還可獲得「日本 iwaki 耐熱玻璃冰滴咖啡壺（市價1200元）」抽獎機會，共抽出7位幸運兒。
◾️年末會員慶「咖啡85折」可寄杯！年末會員慶即日起至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
◾️雙12「買8送1」！CAME CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」雙12購物節優惠，即日起至12月14日，全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」優惠（
即日起至12月31日，