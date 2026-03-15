根據中央氣象署表示，今（15）日受到輻射冷卻影響，清晨各地氣溫仍低，針對「新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣」6縣市發布低溫特報，局部地區有機會跌至10度以下，但白天氣溫將逐漸回升，但早晚溫差仍大，提醒民眾注意保暖；此外，氣象署亦發布強風特報，提醒今晨至明日「新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣」民眾嚴防8級強風。
⚠️低溫特報
📍影響時間：15日晨
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣。
⚠️陸上強風特報
📍影響時間：15日晨至16日
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣。
中央氣象署表示，今日受到輻射冷卻影響，清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖。
白天高溫將比週六稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大，建議適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
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📍影響時間：15日晨
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣。
⚠️陸上強風特報
📍影響時間：15日晨至16日
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣。
白天高溫將比週六稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大，建議適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署