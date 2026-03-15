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美國與以色列聯手打擊伊朗，軍事行動已超過兩週，白宮「AI沙皇」塞克斯（David Sacks）開出第一槍，呼籲美國是時候宣布戰勝伊朗並撤出。根據路透報導，白宮人工智慧與加密貨幣主管塞克斯在播客節目《All-In Podcast》上表示，現在是一個宣布勝利並撤出的好時機，他是川普政府中少數公開呼籲退出伊朗衝突的重要人物之一。這位同時負責加密貨幣與人工智慧政策的白宮顧問認為，美國已經削弱了伊朗的軍事能力，他認為美國應該試著找到一個下車的出口。塞克斯強調，「如果衝突升級，不會帶來任何好結果，那就必須思考，該如何降溫局勢。我認為降級衝突意味著與伊朗達成某種停火協議，或是某種透過談判達成的解決方案。」美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗以及其在黎巴嫩的盟友真主黨隨後對以色列及中東其他國家發動打擊作為回應。戰爭驚動全球市場並推高油價。伊朗駐聯合國大使表示，在美國與以色列的攻擊中，伊朗已有超過1300人死亡。以色列方面宣稱，伊朗的攻擊已造成以色列12人死亡。美軍則表示，有7名美軍人員在衝突中喪生。