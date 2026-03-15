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美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗轉向對中東地區進行大規模報復行動，使用無人機攻擊海灣地區國家，烏克蘭上周曾表示已派遣無人機專家前往這些國家支援。但此舉反遭伊朗譴責，並揚言將攻擊烏克蘭。烏克蘭的伊朗大使館在俄烏戰爭後，便因伊朗不斷提供見證者（Shahed）無人機給俄羅斯而被降級，外交官員也被驅逐，目前由代辦阿穆澤加爾(Shahriar Amouzegar)相關業務；然而，他近日接受法新社訪問時，抨擊烏克蘭在中東針對無人機採取的支援行動。烏克蘭總統澤倫斯基在上週曾表示，烏克蘭已派遣無人機攔截器和專家前往約旦，協助防衛美軍基地，並開始在卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯工作，此舉遭到阿穆澤加爾譴責，「很遺憾，烏克蘭現在實際上已經進入與我們直接對抗的階段，它把自己置於我們敵人的一方」。阿穆澤加爾撂話，「我們完全不害怕烏克蘭政府最近的行動。我們擁有新的技術與創新，將能夠化解所有這些努力」；反咬烏克蘭試圖打出「伊朗牌」，以便從西方獲得更多資源，同時謊稱伊朗無參與俄羅斯入侵。此外，伊朗國會安全委員會主席阿齊茲（Ibrahim Azizi）週六表示，烏克蘭如今「已把整個領土變成伊朗的合法打擊目標」，並援引《聯合國憲章》第51條有關自衛權的框架，揚言烏克蘭全境都會被視為伊朗的合法打擊目標 。對此，烏克蘭外交部發言人季赫伊（Georgiy Tykhyi）回應稱，這一說法「荒謬至極」，他反諷，這就像「聽到一名連環殺手引用刑法來為自己的罪行辯護」。伊朗外交系統也將目標轉向烏克蘭，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指控，有證據顯示烏克蘭與以色列軍方存在合作關係，甚至參與了對抗伊朗的戰爭行動。