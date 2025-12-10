我是廣告 請繼續往下閱讀

Hook真的是目前台灣最厲害的影音創作者吧？現在的流量可以每支影片都破百萬真的好厲害

▲網友討論YouTuber「Hook」的風格討喜影片又好看，發現其觀看數非常驚人，引起不少人有共鳴。（圖/IG@Hook）

台灣YouTuber「Hook」被評零負評！背景、頻道特色一次看

現年29歲的Hook本名邱暄惠，是一位以科普知識、生活開箱以及歷史相關的影片創作者

▲Hook現年才29歲，可以瘋癲也可以可愛，頻道訂閱數已經超過173萬人次，人氣相當高。（圖/IG@Hook）

自己的藝名由來是來自音樂術語「hook」，是指在一段音樂當中，令人印象深刻、容易記住的旋律或節奏的片段

Hook成為少數打敗短影音創作者！頻道必看特色單元

這在現今的台灣YouTuber群當中，幾乎是沒有幾個人可以相對比擬。

▲Hook點閱率相當驚人，粉絲黏著度非常高，近三個月發布的影片每一支都至少有100萬點閱率以上，完全不受短影音崛起影響。（圖/YT@Hook）

而Hook的頻道最大看點的系列單元，包括「食代歷量」、「行萬里路」、「24小時料理挑戰」、「一週挑戰」、「世界史」等

YouTuber產業已經在這10年之間已經發展相當成熟，時至今日還是有非常多人陸續加入成為影音創作者，在這短影音也崛起的時代，YouTube長影音也受到流量下滑影響，沒有以前那麼好做。不過就有網友發現以歷史、生活類別為主的「Hook」，至今流量還是非常高，不僅幾乎完全沒有負評，粉絲黏著度也非常高，引起討論度。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「，也沒聽過任何負評，有沒有人也喜歡吃飯配Hook的影片？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「流量已經完全打破短影音的限制，真的很強，影片不得說很精緻」、「就算有業配也不會讓人討厭，做到能業內廠商對她都是讚譽有加，真的很不容易」。「早安午安晚安，我是Hook」！相信大家都多少有看過她的影片，，畢業於輔仁大學歷史學系，因此在Hook的頻道當中可以常常看到許多講解歷史的系列，像是最近有「披薩演變歷史」、「歐美百年廚具」等，點閱率都突破100萬點閱。Hook曾表示，，用以期許自己的影片能讓人一看就喜歡上。如今，Hook也確實做到讓觀眾非常喜愛且印象深刻，頻道訂閱數至今已經有超過173萬人，人氣相當高。隨著近幾年短影音的崛起，許多百萬訂閱的影音創作者都受到巨大影響，不過Hook卻是成為少數可以打敗短影音世代的長影音創作者，根據最近三個月Hook更新的影片，除了2天前最新影片外，其餘全部都達到破百萬觀看，最高更是達到178萬，，像是一週挑戰最早發跡在6年前，餐餐都只吃摩斯漢堡，結果獲得超過152萬點閱，成為Hook的經典單元，頻道以出國旅遊、各種生活開箱並行挑戰，影片剪輯節奏明快，非常的好看，記者自己本身也超愛Hook開箱飛機艙等系列，實用又有趣，如果你也對這些系列有興趣，也可以訂閱Hook的頻道哦！